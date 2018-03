ROBERTA LOMBARDI | RISULTATI REGIONALI LAZIO 2018 M5s | tra 25% e il 29% | corsa per il

Lazio - Cida incontra candidata M5S ROBERTA Lombardi. : A livello nazionale Cida, che sta anche incontrando i candidati al Parlamento, chiede una riforma del fisco, azioni di politica sociale, investimenti pubblici, una politica industriale e una Pa "...

Lazio - Cida incontra candidata M5S ROBERTA Lombardi : Roma, 23 feb. (Adnkronos/Labitalia) – Proseguono gli incontri della Cida con i candidati alla presidenza della Regione Lazio. Oggi, nella sede della Confederazione che rappresenta manager e alte professionalità di settori pubblici e privati, in via Barberini 36, a Roma, Roberta Lombardi, candidata alla presidenza della Regione Lazio per il Movimento 5 Stelle, ha ascoltato le proposte della Cida illustrate dal presidente nazionale, Giorgio ...

'Più turisti - meno migranti' - ROBERTA LOMBARDI scatena i social : 'Quando penso alle province del Lazio e ai suoi borghi penso ad accogliere più turismo , che rilancia l'economia locale, e meno migranti , che invece pesano sull'economia locale. Non è questione di destra o di sinistra, ma di buon senso'. La frase che ha scatenato una grande quantità di critiche è stata scritta e postata sui social da Roberta Lombardi, nel ...

Luigi Di Maio - la lettera imbarazzante di ROBERTA LOMBARDI : 'Quella toglimela di torno' : Il nervosismo all'interno del Movimento Cinque Stelle ha raggiunto un nuovo picco da record, stando a leggere le email scambiate tra la candidata grillina alla Regione Lazio, Roberta Lombardi , e il '...

M5s - bufera sul candidato Dessì 7 € al mese per la casa popolare ROBERTA LOMBARDI : “Deve chiarire” : Il candidato nel listino proporzioale del collegio Lazio3 abiterebbe in una csa popolare dell'Ater, ricevuta in affitto dal comune di Frascati, per la quale paga un canone di affitto di 7 euro e mezzo al mese, pari a 93 euro l'anno. Una vicenda imbarazzante per l'M5S, soprattutto dopo che il sindaco Raggi Segui su affaritaliani.it

ROBERTA LOMBARDI - M5S : «Di Maio? Non gli do dieci perché la perfezione non esiste» Live : In diretta dagli studi del Corriere della sera a Roma. Conduce Tommaso Labate, in studio Alessandra Arachi. Per inviare le domande l’hashtag su Twitter è #corriereLive

M5s - comizio di ROBERTA LOMBARDI contro i burocrati della Sanità : “Ce lo stanno leccando anche a noi… prima ce lo leccano - poi…” : “..Il cui unico pregio e leccare il culo al politico di turno…”, “e ce lo stanno leccando anche a noi in questi giorni…”, “prima ce lo leccano e 5 minuti dopo che siamo usciti ci fanno il comunicato contro”. Parentesi non esattamente signorile per Roberta Lombardi durante un comizio ieri sera a Civita Castellana, in provincia di Viterbo. Nel descrivere l’atteggiamento, a suo dire falso e ...

ROBERTA LOMBARDI : la polemica sulla chat e i vitalizi della Regione Lazio : Un nuovo caso scuote il #M5S, ancora una volta a Roma e dintorni. Dopo la notizia che i legali di #Virginia Raggi hanno presentato richiesta di giudizio immediato per la loro assistita, accolta dal Tribunale capitolino, oggi l'attenzione si sposta su #Roberta Lombardi, altro volto di spicco del Movimento 5 Stelle. In autunno, la Lombardi ha partecipato alla votazione online in cui si chiedeva agli iscritti di scegliere il candidato per le ...