Risultati Lazio Elezioni Regionali 2018 Diretta | Nicola Zingaretti ha vinto

Risultati elezioni Lazio - riconferma Zingaretti : "Bellissima rimonta" : Il candidato del centrosinistra davanti a Parisi. Rischio maggioranza debole. Lombardi: "Non ho mai mollato". Pirozzi: "Il nostro è un risultato straordinario" elezioni 4 marzo, Risultati in diretta. ...

Elezioni politiche - Lazio in tilt : a 20 ore dalla chiusura dei seggi mancano Risultati di diversi collegi : “Caos a Ostia e Marino” : Ritardi, contestazioni, proteste e addirittura risse. A 20 ore dalla chiusura dei seggi, nel Lazio mancano ancora i risultati finali di 8 collegi uninominali al Senato e di 16 alla Camera. In particolare, i dati mancanti del Senato riguardano la sola regione Lazio, dove resta da completare lo scrutinio di 46 sezioni in tutta la regione. Situazione analoga per i collegi uninominali della Camera, dove però lo scrutinio iniziava dopo quello del ...

Risultati Regionali : in Lombardia Fontana davanti a Gori. Lazio - Zingaretti in testa : dietro è lotta Parisi-Lombardi : Si è aperto lo spoglio per le elezioni a presidente della Regione Lazio e della Regione Lombardia. Secondo la prima proiezione Swg, nella corsa per la successione a Roberto Maroni al Pirellone il candidato di centrodestra Attilio Fontana è in testa con il 45,1%, davanti al suo avversario di centrosinistra Giorgio Gori fermo al 29,3%, Dario Violi del Movimento 5 Stelle al 21,50% e Onorio Rosati di Liberi e Ugualia all’1,70%. Secondo prima ...

Risultati elezioni Regione Lazio : segui la diretta dello spoglio : Roma – Terninato lo spoglio relativo alle politiche ora l’attenzione si concentra sulle Regionali. In ballo c’è il rinnovo del governo presieduto fino ad ora... L'articolo Risultati elezioni Regione Lazio: segui la diretta dello spoglio su Roma Daily News.

I Risultati delle elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio : Lo spoglio è iniziato alle 14: Fontana è dato ampiamente avanti in Lombardia, Zingaretti di poco nel Lazio The post I risultati delle elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio appeared first on Il Post.

Tutti i Risultati elezioni politiche 2018 al 5 marzo per Camera - Senato - regione Lombardia e Lazio : I risultati elezioni politiche 2018 sono serviti in queste prime ore di oggi 5 marzo per la Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica e pure per le regioni Lombardia e Lazio. Alle 7:05 di questa mattina, il Viminale (attraverso la piattaforma Eligendo) ha presentato i dati ancora parziali di questa tornata elettorale che tengono conto di 38.979 seggi scrutinati su 61.401 totali. Un dato dunque ancora parziale ma le percentuali finali ...

Risultati elezioni regionali Lazio 2018 : Risultati elezioni regionali Lazio 2018: lo scrutinio comincerà nel pomeriggio di lunedì. Secondo gli exit poll, tuttavia, il governatore uscente Nicola Zingaretti sarebbe vicino alla riconferma...