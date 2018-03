Risultati Elezioni Lombardia | Regionali 2018 in diretta Proiezioni ed Exit poll | Gori

Risultati Elezioni 2018 - titoli della stampa estera : ‘Trionfo M5s. Populisti avanzano - centro affonda e Berlusconi perde’ : Trionfo Cinque Stelle, sconfitta di Berlusconi. Ma anche aumento consensi per i partiti Populisti che, però, marcano uno scenario di ingovernabilità (guarda la mappa) senza una maggioranza parlamentare. Sono questi i titoli dei siti dei quotidiani internazionali che, oltre a scegliere l’apertura sugli Oscar, pubblicano in homepage i Risultati delle elezioni italiane. Per il Guardian “gli elettori affondano il centro e ...

Risultati Elezioni 2018 - vincitori e sconfitti nei testa a testa : fuori Minniti e Fedeli. Di Maio al 63%. Vincono Gentiloni e Boschi : Mezzo governo Gentiloni perde le sfide negli uninominali, Luigi Di Maio sfonda quota 60% nella sua Pomigliano d’Arco, Venezia ai Cinque Stelle, Grasso e D’Alema cancellati nei propri seggi. La mappa delle sfide testa a testa (qui quella complessiva) mette insieme Risultati inattesi e decapita la leadership di diversi big di partito, non solo del Pd. fuori Franceschini, Pinotti, Fedeli, De Vincenti – Oltre a Paolo Gentiloni che ...

Chi ha vinto le elezioni? I Risultati del voto : Dopo la Seconda Repubblica, ecco la Tetra Repubblica. I risultati , ancora parziali, delle elezioni politiche 2018 hanno premiato il Movimento 5 stelle come primo partito e il centrodestra come prima ...

Risultati Elezioni 2018 : Di Maio fa il pieno al Sud - Matteo Salvini al Nord. Crollo Pd in Emilia Romagna – DIRETTA : Il Movimento 5 stelle trionfa al Sud, Matteo Salvini (trascinando il centrodestra) si riprende il Nord. I grillini lo avevano detto: “Guarderemo l’Italia dal basso verso l’alto”. E così, mentre ancora è in corso lo scrutinio, questa è la tendenza più evidente: Luigi Di Maio e i suoi che prendono tutto in Puglia, Campania, Sicilia, Sardegna e Calabria; il centrodestra a trazione Carroccio che addirittura ha la maggioranza ...

Risultati Elezioni 2018 Politiche e Regionali/ Diretta proiezioni - eletti e seggi : la "profezia" di Salvini : Elezioni Politiche 2018 e Regionali: Risultati, exit poll in Diretta live, proiezioni seggi ed eletti. Chi vincerà l'Election Day? Ultime notizie: la "profezia" di Salvini sul voto

Elezioni politiche : i Risultati in diretta : Il Movimento 5 Stelle dovrebbe superare il 30 per cento, il risultato della Lega dovrebbe cambiare i rapporti di forza nel centrodestra: la sinistra, invece, è andata molto male The post Elezioni politiche: i risultati in diretta appeared first on Il Post.

Risultati Elezioni 2018 - Lega apre al M5s. Borghi : “Non si può ignorarli”. Centinaio : “Se crescono - ci siederemo a un tavolo” : “Non si può ignorarli”. “Ci si può sedere intorno al tavolo”. Dalla Lega arrivano le prime aperture al M5s. E le riflessioni sono di esponenti di spicco del Carroccio. Per Gian Marco Centinaio, “se ci fosse un’evoluzione e una crescita da parte del Movimento Cinque Stelle e se diventassero almeno di parola, ci si può sedere intorno al tavolo”. Pur rimarcando d’essere “sempre stato scettico ...

Elezioni 2018 - i Risultati e l’analisi : chi ha vinto e chi ha perso : Due partiti sovranisti rappresentano la maggioranza assoluta degli italiani. Il Movimento 5 Stelle è di gran lunga il primo partito italiano (oltre il 31%) e la Lega il terzo (oltre il 18%). Il partito di Salvini passa il Rubicone e sorpassa Forza Italia ed è staccato solo un punto dal Partito Democratico (19%) dopo lo scrutinio di oltre due terzi delle sezioni. Prima è la coalizione di centro-destra, anche se bisognerà aspettare lo spoglio ...