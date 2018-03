Rinvio Fiorentina-Benevento? Ecco il commento di Malagò

calcioweb.eu

: Non si giocheranno Udinese - Fiorentina e Genoa - Cagliari ( gli ex compagni di Astori, sconvolti non se la sono se… - realvarriale : Non si giocheranno Udinese - Fiorentina e Genoa - Cagliari ( gli ex compagni di Astori, sconvolti non se la sono se… - CalcioWeb : Rinvio #FiorentinaBenevento? Ecco il commento di #Malagò - peterkama : Fiorentina-Benevento rinviata? Malagò: 'Non ne abbiamo parlato' Ipotesi rinvio per Fiorentina-Benevento? La... -

(Di lunedì 5 marzo 2018) Lae tutto il mondo del calcio sotto shock per la morte del difensore Davide Astori prima della gara di campionato contro l’Udinese, la partita come tutte la giornata è stata rinviata. Non si disputerà la gara della prossima giornata contro ille parole diin conferenza stampa: “di questo non si è parlato. L’unica cosa che ha chiesto laera che inizialmente si pensava di recuperare il 27° turno di campionato il 13-14 marzo. Per un fatto emotivo e psicologico, subito capito e condiviso, hanno chiesto di non tornare a Udine nel giro di pochi giorni. Da lì si è creata a cascata una situazione per cui si è arrivati a queste date. Delnon si è parlato, sono onesto”. LEGGI ANCHE –> Morte Davide Astori, il comunicato dellaL'articoloildisembra ...