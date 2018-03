Ribaltone all' Isola | ma quale omofobia | tutti con Franco | figuraccia di Craig

Da un derby all'altro. L'Inter ribaltata cerca il Ribaltone : Son passati meno di 140 giorni e sembra trascorso un secolo. Perché la sera del 15 ottobre 2017 Maurito Icardi s'impadronì del derby di Milano consegnando agli archivi una tripletta di superba bellezza che mandò in frantumi i sogni di grandezza del Milan di Montella lasciato 10 punti dietro in classifica a meditare sull'ingenuità di Rodriguez (cintura su D'Ambrosio per il rigore del 3 a 2 conclusivo) e sulla fatica vana di Suso, ...

E l'Italia in 6 mesi può innescare un Ribaltone tra gli allenatori : Domenico Latagliata Roberto Mancini si è autocandidato all'azzurro. Non per la prima volta. Altri non si sono ancora esposti e magari non lo faranno neppure. Però è un fatto che il valzer delle ...

Calciomercato Sampdoria - Viviano in discussione : Ribaltone già alla ripresa del campionato? Ecco il portiere nel mirino : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è reduce dalla deludente prestazione nella gara di campionato contro il Benevento, la squadra di Giampaolo non sta attraversando un buon momento di forma. Nelle ultime ore importanti aggiornamenti di mercato e soluzione a sorpresa. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ potrebbe esserci un ribaltone tra i pali già alla ripresa del campionato, la Sampdoria non è contenta delle prestazioni di ...