Retroscena Milan | il club aveva qualche dubbio sul rinvio del derby con l' Inter

Pandev ricorda uno speciale derby vinto contro il Milan e svela un Retroscena di Mourinho all'intervallo : "ci disse che quell'Inter avrebbe ... : A decidere furono le reti di Milito e Pandev e proprio il macedone ha parlato così alla Gazzetta dello Sport : "Se sei una squadra unita puoi anche vincere un derby in 9. Mourinho nell'intervallo, ...

Mirabelli - il doppio indizio che fa una prova : 'non vedo un Milan senza Gattuso'. E il Retroscena su Conte...' : Indiscrezione confermata dalle parole di Massimiliano Mirabelli a Sky Sport . Queste le affermazioni del direttore sportivo rossonero: 'non abbiamo mai parlato di traghettatore, ero convinto che ...

Milan - finalmente il vero Kessie : il centrocampista svela alcuni Retroscena : Il centrocampista Kessie è tornato protagonista con la maglia del Milan, dopo un periodo di appannamento l’ex Atalanta sta giocando ad alti livelli. Intervistato da ‘Forza Milan’ il calciatore ha parlato del paragone con Gattuso: “E’ stato un grande campione. Chi più forte tecnicamente tra noi? Penso io… Gioco alla Playstation a casa, oppure esco con gli amici a giocare a bowling. Vinco sempre io. Quando gioco ...

Galliani torna a parlare del Milan : il rapporto con Barbara Berlusconi e un Retroscena su Gattuso : Nel corso del programma ‘Faccia a Faccia’, in onda su La7, Adriano Galliani è tornato a parlare del Milan. L’ex amministratore delegato rossonero ha svelato che con Barbara Berlusconi il rapporto è stato complicato, quando entrambi si occupavano della squadra rossonera: “Il rapporto con Barbara Berlusconi è stato difficile non posso mentire”. Poi Galliani ha raccontato un retroscena che ha come protagonista ...

Milan - idea dal Barcellona? E spunta un Retroscena : 1 miliardo per il club Video : Il #Milan continua la sua scalata alle prime posizioni della classifica di Serie A [Video]. La squadra di Gattuso sta lavorando per trovare solidita' e centrare l'obiettivo stagionale che è la qualificazione alla prossima Champions League [Video]. La squadra di Ringhio è ancora in corsa su tutti i fronti ma qualora i rossoneri non riuscissero a centrare il quarto posto, la societa' sara' costretta a cedere qualche pezzo pregiato. I mancati ...

Incredibile Retroscena Milan : prima di comprare il Psg - l’emiro Al Thani fece un’offerta shock a Berlusconi che rifiutò! : I tifosi del Milan si mangeranno forse le mani dopo la notizia del giorno che è trapelata attraverso le rivelazioni di Repubblica. Ebbene, l’emiro Al Thani, attuale proprietario del Psg, prima di acquistare il club francese fece un’offerta shock a Berlusconi per acquisire il Milan. Si parla di una proposta da un miliardo di euro fatta nel 2007, declinata da Berlusconi. Pensando a tutti gli investimenti di Al Thani fatti al Psg e ...

Il Milan acquista Strinic - ma il Retroscena è sull'allenatore : ecco chi ha voluto il croato in rossonero : Il Milan ha chiuso per l'arrivo di Strinic a parametro zero per la prossima stagione, ma il retroscena intorno al croato riguarda l'allenatore rossonero Gattuso LaPresse/Jennifer Lorenzini Operazione ...

Milan-Lazio - Retroscena Cutrone-Inzaghi : il botta e risposta al termine del match : Nella giornata di ieri si è giocata l’andata della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Lazio, 0-0 il risultato e tutto si deciderà nella gara di ritorno. Le due squadre si sono affrontate due volte nel giro di pochi giorni, la gara di campionato che ha visto il successo ella squadra di Gattuso ha portato qualche polemica, in particolar modo per la rete del vantaggio di Cutrone, l’attaccante è stato accusato di aver segnato con la ...

Milan - Retroscena Gattuso : lo voleva Buffon in panchina : Un retroscena passato sotto traccia e riemerso nella giornata di oggi grazie alla Gazzetta dello Sport . Il presente di Gennao Gattuso avrebbe potuto non essere al Milan . Nel 2015, infatti, l'allora presidente della Carrarese e vecchio amico dell'allenatore rossonero, il portiere della Juventus ...

Dubbi sulla vendita del Milan ai cinesi - arrivano nuovi Retroscena che coinvolgono Bankitalia : Il quotidiano La Stampa non molla e svela nuovi retroscena sulla vendita del Milan ai cinesi. A fermare il quotidiano torinese non sono bastate le smentite della Procura di Milano sull'avvio di una ...

Retroscena/ Milan e governo dei pm - Berlusconi nella morsa di Grillo e "Repubblica" : Berlusconi accerchiato? Per l'ex Cavaliere Grillo vuol fare un governo dei pm. In più il leader del centrodestra deve vedersela con l'inchiesta Milan. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ Il suicidio della sinistra dimentica la lezione di Berlinguer e Craxi, int. a P. CaldarolaDALLA CINA/ Lao Xi: serve una Grosse Koalition per salvare l'Italia dal default

Retroscena Pirlo : “Nel 2010 vicino al Barcellona. Ero nella trattativa per Ibra al Milan” : Retroscena Pirlo: “Nel 2010 vicino al Barcellona. Ero nella trattativa per Ibra al Milan” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Retroscena Pirlo: “NEL 2010 vicino AL Barcellona. ERO nella trattativa PER Ibra AL MILAN” – Andrea Pirlo mai banale, fuori dal campo come sul terreno di gioco. L’ex centrocampista di Milan e Juventus ...

Ultime Milan - il Retroscena : per i rossoneri soldi inattesi - arriva il rilancio? : Il Milan nel 2018 ha ancora la possibilità di risollevare le sorti di una stagione che, fino al momento, ha regalato delusioni in serie. In campionato appare ormai difficile che i rossoneri di Gattuso riescano a raggiungere le posizioni d'avanguardia, ma ci sono due coppe che, almeno in teoria, possono essere condotte fino in fondo. E ci si augura che il tecnico di Schiavonea sappia trasmettere quel Dna Milanista che contempla un feeling ...

Milan - quel Retroscena sull'incrocio tra Gattuso e Montella : Secondo Sky Sport , Rino Gattuso sta riprendendosi il Milan in queste settimane e l'era Montella sembra lontana. C'è un retroscena: i due avevano un ottimo rapporto, più volte Vincenzo da allenatore della prima ...