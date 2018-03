La Rete di Di Maio da sinistra a destra : su temi economici sintonie con Lega e Bersani : Il piano di Di Maio è guardare a sinistra verso Leu - ma i seggi del partito Bersaniano saranno molto pochi e non serviranno granché - ripartendo, a ruoli invertiti, dal famoso streaming, all'...

PRete sponsor di Di Maio - scoppia il caso : 'Non è questa la Chiesa che vogliamo' : Che Pomigliano diventasse il fulcro dello scontro politico era chiaro da settimane. Il collegio dell'aspirante premier grillino Luigi Di Maio e Forza Italia che gli mette contro il critico Vittorio ...

Caso rimborsi - Di Maio : 'Oggi vedRete tutti i conti - ma ho sbagliato a fidarmi' : Il leader dei 5 Stelle ha chiesto al Mef il resoconto delle restituzioni dei suoi parlamentari. 'Questa storia si trasformerà in un boomerang per gli altri partiti' -

Rimborsi M5S - Di Maio al Mef : “Lista si allunga? Oggi vedRete tutto - Ministero pubblichi dati”. Silenzio su Borrelli : “La lista delle ‘mele marce‘ si allunga? Noi chiediamo al Ministero dell’Economia di pubblicare tutti i dati di quanto restituito dal M5S. Oggi vedrete tutto”. Lo ha affermato il leader del M5S Luigi Di Maio, arrivando al Mef, per poi rivendicare: “Questa storia si trasformerà in un boomerang per gli altri partiti”. Silenzio o quasi sull’addio di David Borrelli, con le reali motivazioni che restano ...

E Di Maio in cerca di voti vuole nazionalizzare la Rete di Telecom Italia : Il Movimento 5 Stelle auspica la nazionalizzazione della rete Telecom che deve confluire in una società a controllo pubblico. Lo dice a Radiocor il candidato Premier del movimento Luigi Di Maio. Peccato che portar via la rete a Telecom significa azzerare il valore della società stessa visto che l'asset vale circa 15 miliardi ossia la sua capitalizzazione in Borsa. Ma c'è anche un altro problema: la rete, un bene prezioso, deve ...

'Non staRete più sereni...' - l'ultima sparata di Di Maio : chi vuole al governo : Nomi 'dal mondo delle forze armate , dell' imprenditoria , attori impegnati sui temi sociali'. Sono questi i candidati che si presenteranno con il Movimento 5 Stelle nei collegi uninominali. L'ha ...

Parlamentarie M5s - polemiche in Rete degli esclusi. Ma Di Maio : “Nostre liste partecipate e non bloccate” : Quando manca poco alla chiusura del secondo giorno di votazioni e in attesa di scoprire se le elezioni saranno prorogate di un giorno ancora, continuano le polemiche dei centinaia di esclusi in tutta Italia alle Parlamentarie. Gli iscritti M5s stanno infatti votando per scegliere i candidati che andranno in lista alle prossime elezioni, ma a tenere banco sono soprattutto le lamentele di tutti coloro che, pur avendo i requisiti, non sono stati ...