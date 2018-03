Renzi si dimette | Sconfitta evidente L' addio slitta dopo il nuovo governo

Elezioni - Travaglio : “Renzi si dimette o no? Mi aspettavo entrassero gli infermieri con la camicia di forza” : “Renzi ha detto un addio o un arrivederci? Io oggi mi aspettavo l’arrivo degli infermieri con la camicia di forza, mentre gli sentivo dire che la colpa della sconfitta del Pd è degli elettori, che non hanno capito i suoi strepitosi successi”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta le annunciate dimissioni “differite” di Matteo Renzi dalla guida del Pd. E aggiunge: ...

Di Battista : "Renzi arrogante - pur di non dimettersi frantuma il Pd" : 'Un discorso strampalato'. Alessandro Di Battista bolla così le parole di Matteo Renzi che ha annunciato le dimissioni , in differita, da segretario del Partito democratico. 'È in confusione totale e ...

Pd : Emiliano - Renzi finge di dimettersi : ANSA, - BARI, 05 MAR - "Dalle sconfitte, anche quando sono annunciate e pesanti, bisogna sempre trarre insegnamento per rilanciare la propria battaglia per il bene comune. La comunità del centro ...

Renzi si dimette - ma non subito.Fase congressuale Pd dopo governo : Roma, 5 mar. , askanews, Matteo Renzi annuncia le dimissioni da segretario del Pd, ma non subito. Tutto è rimandato a dopo l'insediamento del Parlamento e alla formazione del governo. Un modo di dare ...

Matteo Renzi si dimette : Ma lascio dopo l'insediamento del governo : Alla fine Matteo Renzi ha scelto il passo indietro. O quasi. Già perché il segretario del Pd lascia, ma soltanto dopo l'insediamento del nuovo governo. Una scelta che ha aperto uno scontro allo stesso Partito democratico, coi Renziani che puntano il dito contro "gli inciucisti" e le altre correnti che accusano il leader di voler solo prendere tempo."Abbiamo riconosciuto che si tratta di una sconfitta netta che ci ...

Pd : Emiliano - Renzi finge di dimettersi : 'La nostra prospettiva prosegueEmiliano è sempre stata opposta, facciamo politica pergovernare, sulla base di programmi condivisi dal basso, coerenticon i valori del centrosinistra, per cambiare in ...

Elezioni - Di Battista : “Renzi? Pur di non dimettersi - frantuma PD. La nostra linea non cambia” : “Renzi? Un discorso così strampalato non l’ho mai ascoltato, è veramente in confusione. Pur di non dimettersi realmente è disposto a frantumare quel che resta del Pd”. Così Alessandro Di Battista (M5s) ha attaccato il segretario dem, dopo l’annuncio che lascerà la guida del partito, ma solo dopo”l’insediamento del governo” e aver dettato al Pd la strada dell’opposizione. A questo personaggio non gli ...

Alessandro Di Battista risponde a Matteo Renzi : "Pur di non dimettersi frantuma il Pd" : "Pur di non dimettersi realmente, Matteo Renzi è disposto a frantumare il Partito Democratico". La risposta del Movimento 5 stelle alle (non) dimissioni del segretario dem arriva a stretto giro. Nelle stanze dell'hotel Parco dei Principi di Roma l'intero comitato elettorale è in smobilitazione. Ma viene deciso di spedire Alessandro Di Battista a fare una breve dichiarazione di fronte ai microfoni: "Io un discorso così ...

Di Battista - M5s - : Renzi pur di non dimettersi frantuma il Pd : 'Un discorso così strampalato non l'ho mai ascoltato, è veramente in confusione. Se Minniti ha perso è colpa sua' -

Alessandro Di Battista risponde a Matteo Renzi : "Pur di non dimettersi Renzi frantuma il Pd" : "Pur di non dimettersi realmente, Matteo Renzi è disposto a frantumare il Partito Democratico". La risposta del Movimento 5 stelle alle (non) dimissioni del segretario Dem arriva a stretto giro. Nelle stanze dell'hotel Parco dei Principi di Roma l'intero comitato elettorale è in smobilitazione. Ma viene deciso di spedire Alessandro Di Battista a fare una breve dichiarazione di fronte ai microfoni: "Io un discorso così ...

Elezioni 2018 - Renzi si dimette : "Lascio la guida del Pd dopo l'insediamento di Camere e Governo" : Con Di Maio e Salvini ci dividono tre elementi chiave: il loro anti-europeismo, la loro anti-politica e l'odio verbale che hanno avuto contro i militanti democratici. Siamo orgogliosi dei nostri ...

Disastro PD - Renzi si dimette : 'Andiamo all'opposizione - no a governo con estremisti' : Matteo Renzi si è dimesso . Il segretario del Partito Democratico si è presentato ai microfoni della stampa di tutto il mondo e ha fatto quel passo indietro che era già trapelato nelle scorse ore. Renzi decide di rassegnare le dimissioni e di convocare l'Assemblea congressuale dopo il risultato pessimo ottenuto dal PD ...

Renzi si dimette : "Sconfitta chiara ed evidente" Addio congelato a dopo il nuovo governo "La nostra campagna senz'anima - staremo all'opposizione" : Il segretario del Pd si è dimesso. "Sconfitta chiara ed evidente, inevitabile voltare pagina. La nostra campagna è stata senz'anima. staremo all'opposizione, niente governo con gli estremisti" Segui su affaritaliani.it

Renzi si dimette - al comitato elettorale di Zingaretti scatta l’applauso (subito zittito) : Matteo Renzi annuncia le dimissioni dal Nazareno, e l’annuncio viene accolto anche con qualche timido – e immediatamente contenuto – applauso tra i presenti al comitato elettorale di Nicola Zingaretti, Pd, nella sala allestita al Tempio di Adriano a Piazza di Pietra, in attesa dei risultati delle elezioni regionali. L'articolo Renzi si dimette, al comitato elettorale di Zingaretti scatta l’applauso (subito zittito) ...