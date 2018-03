Renzi | saremo responsabili per l' Italia sapremo dire anche dei sì

Renzi - Di Maio - Grasso - Salvini Berlusconi e Gentiloni : in che mani saremo? Le schede : Ho fatto un esperimento: togliete l’audio quando parlano in tv i leader politici, per concentrarvi sulle mani e sul linguaggio del corpo. Le mani dicono e tradiscono molto. E poi, in definitiva, ciò che ci stiamo tutti chiedendo alla vigilia delle elezioni è proprio in che mani metterci.