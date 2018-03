Renzi | Pd non fa governo con gli estremisti | io sono garante

Pd : Finocchiaro a Renzi - dimissioni si danno - non si annunciano : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – “Penso che annunciare le dimissioni, e non darle, dopo avere subito una sconfitta di queste dimensioni sia vistosamente in contrasto con il senso di responsabilità, di lealtà e di chiarezza dovuti al partito ai suoi militanti ai suoi elettori”. Così Anna Finocchiaro commenta la conferenza stampa di Matteo Renzi. L'articolo Pd: Finocchiaro a Renzi, dimissioni si danno, non si annunciano sembra essere ...

Alessandro Di Battista risponde a Matteo Renzi : "Pur di non dimettersi frantuma il Pd" : "Pur di non dimettersi realmente, Matteo Renzi è disposto a frantumare il Partito Democratico". La risposta del Movimento 5 stelle alle (non) dimissioni del segretario dem arriva a stretto giro. Nelle stanze dell'hotel Parco dei Principi di Roma l'intero comitato elettorale è in smobilitazione. Ma viene deciso di spedire Alessandro Di Battista a fare una breve dichiarazione di fronte ai microfoni: "Io un discorso così ...

Renzi - dimissioni da segretario dopo il nuovo governo. Zanda : «Non comprensibile rinviare l’addio» : L’annuncio dell’ex sindaco di Firenze nel corso di una conferenza stampa al quartiere generale dem. «È ovvio che io debba lasciare la guida. La nostra è una sconfitta netta e chiara»

Renzi - errore non votare nel 2017 : ANSA, - ROMA, 5 MAR - "Noi abbiamo compiuto errori: il principale è stato non capire che è stato un errore non votare in una delle due finestre del 2017 in cui si sarebbe potuta imporre una campagna ...

Elezioni : Renzi - non siamo riusciti a bloccare vento estremista : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – "In questa campagna siamo stati sin troppo tecnici" e "se a questo si somma l'evidenza di un vento estremista che nel 2014 siamo riusciti a fermare e stavolta no, comprendiamo come il risultato sia davvero deludente". Lo ha detto Matteo Renzi in conferenza stampa al Pd.

Elezioni : Renzi - Pd non farà stampella di governo antisistema : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – "Sapete che c'è? Fate un governo senza di noi. Il nostro posto in questa legislatura è all'opposizione, lì ci hanno chiesto di stare italiani e lì staremo. Non faremo la stampella di nessun governo delle forze antisistema". Lo ha detto Matteo Renzi in conferenza stampa al Pd.

Elezioni : Renzi - chi ha vinto non ha i numeri per governare : Roma, 5 mar.(AdnKronos) – "Oggi l'Italia ha una situazione politica in cui chi ha vinto politicamente le Elezioni non ha numeri per governare". Lo ha detto Matteo Renzi in conferenza stampa al Pd.

Matteo Renzi si è dimesso dal Pd/ “Non lascio fin dopo il nuovo Governo : non mi faccio commissariare” : Matteo Renzi si è dimesso dal Pd, il segretario Pd lascia dopo sconfitta alle Elezioni 2018, ma detta le condizioni. Il discorso al Nazareno: le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 18:41:00 GMT)

Elezioni : Palazzotto (LeU) - Pd? problema non è Renzi ma politiche partito : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) – "Il Pd ha fatto tutto da solo. La sua è una sconfitta costruita da tempo, il film delle Elezioni regionali in Sicilia ci ha già raccontato questo risultato. Il problema non è togliere Renzi, ma le politiche che il partito ha messo in campo in questi anni, difendendo i ceti forti e gli interessi economici del Paese e dimenticando di dare rappresentanza a un'ampia fetta della società civile".

Elezioni - quando alla Leopolda Renzi tuonava : “Non consentiremo ai vecchi dirigenti di riportare il Pd al 25%” : Il 26 ottobre 2014, con l’eco del 40% alle europee di maggio, Renzi tuonava contro la vecchia classe dirigente del Pd. Le sue parole contro Bersani&Co alla Leopolda di quell’anno non lasciavano dubbi in merito alle sue intezioni: “Rispettiamo tutti ma c’è una cosa che non consentiremo a chi ha detto che la Leopolda è imbarazzante. Non consentiremo a quella classe dirigente di riprendersi il Pd per riportarlo dal 41 al ...