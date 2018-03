Renzi | le dimissioni | Ma dopo il nuovo governo Ed è bagarre nel Pd

Renzi - dimissioni da segretario ma dopo il nuovo governo : scontro nel Pd : L’annuncio dell’ex sindaco di Firenze nel corso di una conferenza stampa al quartiere generale dem. «È ovvio che io debba lasciare la guida. La nostra è una sconfitta netta e chiara»

Pd : Guerini - dimissioni Renzi verissime - lunedì Direzione : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – “Nessuna dilazione, le dimissioni di Renzi sono verissime. Lo ha detto chiaramente in conferenza stampa, alla luce dei risultati elettorali di ieri”. Lo puntualizza Lorenzo Guerini, coordinatore della segreteria Pd.“Il tema centrale è un punto politico: il Pd è all’opposizione, in coerenza con quanto detto in campagna elettorale da tutto il Partito Democratico. E nessuna gestione solitaria ...

Le dimissioni incomplete di Matteo Renzi : Dopo il crollo alle urne, lascia la segreteria PD. Ma senza fare mea culpa degli errori, a partire dall'incapacità di dialogare con le parti sociali

Pd : Finocchiaro a Renzi - dimissioni si danno - non si annunciano : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – “Penso che annunciare le dimissioni, e non darle, dopo avere subito una sconfitta di queste dimensioni sia vistosamente in contrasto con il senso di responsabilità, di lealtà e di chiarezza dovuti al partito ai suoi militanti ai suoi elettori”. Così Anna Finocchiaro commenta la conferenza stampa di Matteo Renzi. L'articolo Pd: Finocchiaro a Renzi, dimissioni si danno, non si annunciano sembra essere ...

Renzi annuncia le dimissioni : ?ascesa e caduta dell’ex rottamatore : La sua comparsa sulla scena nazionale, tra le primarie per la premiership perse contro Bersani nel dicembre del 2012 e quelle per la leadership del partito vinte contro Gianni Cuperlo appena un anno dopo, ha coinciso con una grande volontà di cambiamento. Dopo il record delle europee l’inizio del declino: in meno di 4 anni consensi dimezzati ...

Luigi Zanda attacca Matteo Renzi sulle dimissioni da segretario del Pd : "Vuole solo prendere tempo" : Duro attacco di Luigi Zanda a Matteo Renzi, dopo che il segretario del Pd ha annunciato di volere lasciare la guida del partito solo dopo la formazione del nuovo governo."In un momento in cui al Pd servirebbe il massimo di quella collegialità che è l'esatto opposto dei cosiddetti caminetti, annunciare le dimissioni e insieme rinviarne l'operatività è impossibile da spiegare", afferma Zanda. "Quando Veltroni e Bersani ...