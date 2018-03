Renzi e l’addio alla guida del Pd | «Farò il senatore semplice»

Elezioni 2018 - Renzi : “Lascio la guida del Pd”. Ma l’addio “dopo l’insediamento del governo : noi resteremo all’opposizione” : “E’ ovvio che io debba lasciare la guida del Partito Democratico“. Lo dice il segretario Matteo Renzi dopo il disastro elettorale. Ma il via a un nuovo congresso avverrà dopo l’insediamento del nuovo governo. Ma dà già una risposta ai Cinquestelle, primo partito e primo gruppo parlamentare: “resteremo all’opposizione, così come hanno voluto gli elettori”. “Come sapete e come è doveroso – ha ...