Renzi e Berlusconi | i grandi sconfitti del voto italiano

TERREMOTO ELEZIONI 2018/ "Lega-M5S" frana su Renzi e Berlusconi : Con M5s sopra il 30 per cento e la Lega sopra FI lo scenario politico è rivoluzionato. Larghe intese tramontate, Berlusconi non è più il perno della governabilità.

Silvio Berlusconi - l'indiscrezione sull'incontro segreto con Matteo Renzi a Milano : Silvio Berlusconi e Matteo Renzi avrebbero avuto un incontro riservatissimo a pochi giorni dal voto. Un facci a faccia velocissimo, durato al massimo mezz'ora, come riporta Lettera43, consumatosi in ...

Pier Luigi Bersani : "Matteo Renzi ha rimesso le macchie al giaguaro Silvio Berlusconi" : "Invece di dare risposte riformiste e radicali alla crisi, la legislatura ha preso la piega del Nazareno: il risultato è stato rimettere le macchioline al giaguaro Berlusconi". Giudizio duro quello di Pier Luigi Bersani che, intervistato da La Stampa, si esprime così sui governi del suo ex partito, il Pd."La legislatura si è chiusa esattamente come temevo quando nel 2013 rifiutai di guidare un governo con Berlusconi: di ...

ELEZIONI POLITICHE 2018 - COME SI VOTA/ Video - Renzi - Di Maio - Salvini - Berlusconi - chi vince il 4 marzo?

Grasso : mai con Berlusconi - Renzi ha portato PD lontano dalla sinistra : Agenzia Vista, Palermo, 02 marzo 2018 Grasso mai con Berlusconi, Renzi ha portato PD lontano dalla sinistra 'Noi mai con Berlusconi, Renzi ha portato PD lontano dalla sinistra'. Queste le parole di ...

Elezioni : da Berlusconi a Renzi e Di Maio - dove votano i leader : Raffaele Fitto, capo della forza politica 'Nci-Udc' voterà in Puglia, nella sua città natia, Maglie. Il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, non voterà nella sua Palermo ma all'Eur a Roma nel ...

Elezioni : da Berlusconi a Renzi e Di Maio - dove votano i leader : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – Sipario sulla campagna elettorale, appuntamento ai seggi. I leader delle forze politiche voteranno quasi tutti nelle città d’origine. Come il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che voterà nella scuola Piazzi a Palermo, a due passi dalla sua abitazione, probabilmente nel primo pomeriggio.Per il premier Paolo Gentiloni collegio e città d’origine si sommano: il presidente del Consiglio ...

Elezioni - Verdini : “Ho nostalgia di Renzi e Berlusconi. Senza voltagabbana Camera e Senato non staranno in piedi” : “Ho una grande nostalgia di Berlusconi, un uomo geniale e ho nostalgia di Renzi che ha superato un modo di ragionare della sinistra di Bersani, che ha cuore e per la quale ho grande rispetto, ma che vive fuori dal tempo. Basti vedere i sondaggi”. Sono le parole pronunciate a Piazzapulita (La7) dall’ex deputato di Ala, Denis Verdini, che dichiara anche il suo voto per Forza Italia al Senato e per il Pd alla Camera. Nel corso della trasmissione, ...

'MAI CON Renzi E BERLUSCONI' : Non è così in tutto il mondo. Ci sono posti dove se non hai una carta di credito o un assicurazione non ti curi. Speranza non le chiedo della campagna incerta di Grasso, che è apparso incapace di ...

Roberto Speranza all'Huffpost : "Mai con Renzi e Berlusconi. Con M5S confronto su nostri valori e programmi - o arrivederci" : Roberto Speranza, siamo alla fine della campagna elettorale. Qual è il suo giudizio?Sarò controcorrente, ma le dirò che per me è stata una campagna entusiasmante per una forza come la nostra che si presenta per la prima volta. Ho negli occhi la bellissima piazza stracolma della mia città, Potenza, ieri sera al comizio di chiusura. Ma una campagna difficile anche perché segnata dalla mascalzonata patetica ...

Elezioni - Verdini : “Voto Berlusconi al Senato e Renzi alla Camera - deve risorgere il Nazareno” : “Voto Berlusconi e voto Renzi, perché voglio un governo delle larghe intese, perché solo così si può salvare i Paese. deve risorgere il Nazareno“. Lo ha affermato Denis Verdini, intervenendo a Piazzapulita, la trasmissione condotta da Corrado Formigli su La7. L'articolo Elezioni, Verdini: “Voto Berlusconi al Senato e Renzi alla Camera, deve risorgere il Nazareno” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Elezioni 2018 - come si vota/ ‘Fattore’ indecisi : Renzi segretario Pd fino al 2021. Berlusconi “Tajani premier” : Elezioni 2018, -2 alle politiche: peso indecisi al voto. Renzi segretario Pd fino al 2021. Il M5S ha presentato la lista dei ministri di Di Maio, Antonio Tajani candidato di Berlusconi(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 10:26:00 GMT)

