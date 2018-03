Renzi | dimissioni da segretario dopo il nuovo governo Zanda | «Non comprensibile

Pd : Finocchiaro a Renzi - dimissioni si danno - non si annunciano : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – “Penso che annunciare le dimissioni, e non darle, dopo avere subito una sconfitta di queste dimensioni sia vistosamente in contrasto con il senso di responsabilità, di lealtà e di chiarezza dovuti al partito ai suoi militanti ai suoi elettori”. Così Anna Finocchiaro commenta la conferenza stampa di Matteo Renzi. L'articolo Pd: Finocchiaro a Renzi, dimissioni si danno, non si annunciano sembra essere ...

Renzi annuncia le dimissioni e le posticipa. Dem in rivolta : «Il risultato è davvero deludente», ammette Renzi al Nazareno, parlando a braccio dell risultato delle Politiche. L’addio alla segreteria arriverà dopo l'insediamento del Parlamento e la formazione del governo, scelta che provoca l’attacco del capogruppo Zanda: «Non si danno dimissioni con manovre»...

Matteo Renzi - furia Pd per le dimissioni rinviate a dopo formazione del governo : 'La decisione di Matteo Renzi di dimettersi e contemporaneamente rinviare la data delle dimissioni non è comprensibile. Serve solo a prendere ancora tempo'. Così il presidente dei senatori del Pd ...

Renzi annuncia le dimissioni : congresso dopo il nuovo governo : Roma , askanews, - "È ovvio che lasci la guida del Pd dopo questo risultato, e ho già chiesto a Orfini di convocare l'assemblea per aprire la fase congressuale al termine della fase di insediamento ...

Renzi annuncia le dimissioni : ?ascesa e caduta dell’ex rottamatore : La sua comparsa sulla scena nazionale, tra le primarie per la premiership perse contro Bersani nel dicembre del 2012 e quelle per la leadership del partito vinte contro Gianni Cuperlo appena un anno dopo, ha coinciso con una grande volontà di cambiamento. Dopo il record delle europee l’inizio del declino: in meno di 4 anni consensi dimezzati ...

Zanda a Renzi : no dimissioni con manovre : 19.38 "La decisione di Matteo Renzi di dimettersi e contemporaneamente rinviare la data delle dimissioni non è comprensibile. Serve solo a prendere ancora tempo". Così il capogruppo del Pd, Zanda. "Le dimissioni di un leader sono una cosa seria, o si danno o non si danno.E quando si decide, si danno senza manovre", incalza. Serve "collegialità, che è l'opposto dei caminetti". "Annunciare le dimissioni e rinviarne l'operatività per continuare a ...

Luigi Zanda attacca Matteo Renzi sulle dimissioni da segretario del Pd : "Vuole solo prendere tempo" : Duro attacco di Luigi Zanda a Matteo Renzi, dopo che il segretario del Pd ha annunciato di volere lasciare la guida del partito solo dopo la formazione del nuovo governo."In un momento in cui al Pd servirebbe il massimo di quella collegialità che è l'esatto opposto dei cosiddetti caminetti, annunciare le dimissioni e insieme rinviarne l'operatività è impossibile da spiegare", afferma Zanda. "Quando Veltroni e Bersani ...

Elezioni2018 - Renzi dà le dimissioni ma le congela subito : lascio a governo insediato Video : Renzi si dimette da segretario Pd, ma resta in carica fino alla formazione del nuovo governo. dimissioni congelate, insomma. «Abbiamo riconosciuto con chiarezza la sconfitta. Dobbiamo aprire...

Elezioni2018 - Renzi dà le dimissioni ma le congela subito : lascio a governo insediato Video : Renzi si dimette da segretario Pd, ma resta in carica fino alla formazione del nuovo governo. dimissioni congelate, insomma. «Abbiamo riconosciuto con chiarezza la sconfitta. Dobbiamo aprire...

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI REGIONALI E POLITICHE 2018/ Dimissioni Renzi - M5s primo partito - exploit Lega : DIRETTA RISULTATI ELEZIONI REGIONALI e POLITICHE 2018: la sfida si sposta in Lombardia e Lazio. Boom M5s e Lega, Centrodestra avrebbe 247 seggi alla Camera. Renzi si è dimesso dal Pd(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:15:00 GMT)

Renzi - dimissioni da segretario : «Ora una pagina nuova per il Pd» : L’annuncio dell’ex sindaco di Firenze nel corso di una conferenza stampa al quartiere generale dem. «È ovvio che io debba lasciare la guida. La nostra è una sconfitta netta e chiara»

Toninelli M5s : "Aspettiamo la conferma delle dimissioni" di Renzi : Roma, , askanews, - "Vogliamo avere la conferma delle dimissioni, ma certamente a chiunque noi chiediamo di convergere su delle tematiche. Oggi i vecchi partiti devono fare un salto di qualità, sono ...

M5s aspetta dimissioni Renzi e annuncia rosa di nomi per Camere : Roma, 5 mar. , askanews, Al comitato elettorale M5s all'hotel Parco dei Principi non aspettano le dichiarazioni di Matteo Renzi: in sala stampa non si paleserà nessuno a commentare le parole del ...

Elezioni2018 - Renzi parla alle 18 : attese le dimissioni da segretario Diretta tv : Matteo Renzi avrebbe deciso di dimettersi dalla carica di segretario dopo il flop del Partito Democratico alle elezioni politiche. Il quartier generale del partito ha smentito, tramite il portavoce...