Renzi annuncia le dimissioni e le posticipa Dem in rivolta

Pd : Finocchiaro a Renzi - dimissioni si danno - non si annunciano : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – “Penso che annunciare le dimissioni, e non darle, dopo avere subito una sconfitta di queste dimensioni sia vistosamente in contrasto con il senso di responsabilità, di lealtà e di chiarezza dovuti al partito ai suoi militanti ai suoi elettori”. Così Anna Finocchiaro commenta la conferenza stampa di Matteo Renzi. L'articolo Pd: Finocchiaro a Renzi, dimissioni si danno, non si annunciano sembra essere ...

Renzi annuncia le dimissioni : congresso dopo il nuovo governo : Roma , askanews, - "È ovvio che lasci la guida del Pd dopo questo risultato, e ho già chiesto a Orfini di convocare l'assemblea per aprire la fase congressuale al termine della fase di insediamento ...

Renzi annuncia le dimissioni : ?ascesa e caduta dell’ex rottamatore : La sua comparsa sulla scena nazionale, tra le primarie per la premiership perse contro Bersani nel dicembre del 2012 e quelle per la leadership del partito vinte contro Gianni Cuperlo appena un anno dopo, ha coinciso con una grande volontà di cambiamento. Dopo il record delle europee l’inizio del declino: in meno di 4 anni consensi dimezzati ...

Renzi si dimette - annuncia il congresso e un Pd all'opposizione. "Niente inciuci" : Matteo Renzi ha annunciato le dimissioni da segretario del Partito democratico e l'avvio delle procedure per un prossimo congresso. Lo ha fatto nel corso di una conferenza stampa breve al Nazereno, sede del partito democratico a Roma, conferenza stampa spostata nel corso del pomeriggio due volte e cominciata alle 18.30. "Ho ricevuto migliaia di email, non pensavo così tante dopo una sconfitta così netta. ...

M5s aspetta dimissioni Renzi e annuncia rosa di nomi per Camere : Roma, 5 mar. , askanews, Al comitato elettorale M5s all'hotel Parco dei Principi non aspettano le dichiarazioni di Matteo Renzi: in sala stampa non si paleserà nessuno a commentare le parole del ...

M5s aspetta dimissioni Renzi e annuncia rosa di nomi per Camere : Certo non si rispolvererà il vecchio streaming troppo legato al fallimentare incontro tra Roberta Lombardi e Vito Crimi e Pierluigi Bersani che nel 2013 cercava con fatica di accordarsi con i ...

Renzi annuncia tre versioni del programma "Un'Italia più forte e più giusta" : A Bologna in corso la presentazione del programma elettorale del Pd: no effetti speciali, ma pragmatismo

Renzi incontra Ferrandino a Roma e annuncia : «La riforma della giustizia tra le priorità del programma di governo del Pd» : «So benissimo che non eri tu l'obbiettivo che si voleva colpire e che si puntava molto più in alto. Ma la vicenda, tutte le vicende, non si chiudono quiì, non si chiuderanno...