Renzi a picco | noi opposizione La fronda vuole le dimissioni

Elezioni - D'Alema e Renzi nell'angolo Romano Prodi al voto col piccolo Ulivo : Il recente battibecco dialettico tra Massimo D’Alema e Romano Prodi fa sorridere. Non perché non sia un fatto politico rilevante ma perché D’Alema e Prodi, semplicemente, non si possono vedere sebbene in gran profluvio di “amico” e “compagno” (tra l’altro, “che sbaglia”). Segui su affaritaliani.it

Boschi - campagna elettorale col banchiere Renziano. Azionisti Sparkasse : “Anche qui una piccola Etruria” : Collegio che vai, risparmiatore che trovi. Quasi un destino per Maria Elena Boschi. Candidata a centinaia di chilometri dalla sua Arezzo per evitare la rappresaglia elettorale dei truffati di Banca Etruria, in Alto Adige ha più di un motivo per sentirsi a casa. Così, quando sale a Bolzanoper un incontro elettorale, capita che ad accoglierla ci sia anche Carlo Costa, il vicepresidente della Cassa di Risparmio di Bolzano. La stessa che negli anni ...

Elezioni 2018 : Renzi - nostra proposta in 100 piccoli passi in avanti : Il programma elettorale del PD in 60 pagine è stato presentato da Matteo Renzi all'Opificio Golinelli di Bologna alla presenza di 200 ospiti. Tra le proposte il salario minimo universale

Renzi : programma Pd in 100 piccoli passi : 16.51 "Noi proponiamo 100 piccoli passi in avanti per l'Italia, 100 piccole cose concrete, impegni realizzabili. Ma lo facciamo partendo da 100 cose che abbiamo fatto". Lo afferma Renzi a Bologna, presentando il programma del Pd. Poi sui vaccini: usare il tema in campagna elettorale è "inciviltà". Il dibattito con Raggi e Salvini è "allucinante". Basta "castronerie per mettere in discussione il principio di obbligatorietà".Reddito di ...

Pd - Matteo Renzi presenta il programma elettorale 'Cento piccoli passi in avanti per l Italia' : Facciamo proposte concrete misurabili su quello che possiamo fare perchè buona politica vuol dire non prendere in giro gli elettori', ha aggiunto il responsabile del programma dem. 'C'è chi fa ...

Pd - Renzi presenta il programma : "proponiamo 100 piccoli passi" : Roma, 2 feb. , askanews, - Ci sono "tre versioni" del programma del Pd: "una versione malloppo, che Nannicini chiama versione nerd, di una sessantina di pagine. Poi c'è una versione sintetica di una ...

Ore piccole sulle liste al Nazareno - vertice Renzi-Orlando : Il segretario, infatti, assicura di non voler portare avanti "alcun repulisti" delle liste e il ministro garantisce che "il mio impegno, e quello dell'area politica nella quale mi riconosco, per l'...

Piccolo (PD) : Roma - salta diffeRenziata nei municipi VI e X : Roma- Di seguito ciò che si legge in un comunicato la consigliera del Pd capitolino Ilaria Piccolo. “Il nostro presentimento si e’concretizzato. L’annuncio della sindaca... L'articolo Piccolo (PD): Roma, salta differenziata nei municipi VI e X su Roma Daily News.