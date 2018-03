Regionali Lazio | Zingaretti vince nel Lazio con il 34% | Parisi al 29% | Lombardi al 27%

Regionali Lazio - Zingaretti rieletto : 'Straordinaria rimonta' : "E' un risultato di straordinaria importanza perché avvenuto nello stesso giorno della più devastante sconfitta delle forze di sinistra nella storia della Repubblica". Lo ha detto Nicola Zingaretti , ...

Regionali - la Lombardia al leghista Fontana. Lazio : testa a testa Zingaretti-Parisi : Il centrodestra si aggiudica il Pirellone con una vittoria netta. Incertezza fino all'ultimo nel Lazio: lieve vantaggio del presidente uscente sul candidato di centrosinistra -

Elezioni Regionali nel Lazio : Zingaretti in testa - dietro Parisi : Non solo le politiche. In questo day-after del voto c'è anche spazio per il rinnovo di due consigli Regionali e dei loro governatori per due regioni, Lazio e Lombardia. La partita per il Lazio è in salita per il centrodestra.Il governatore uscente Nicola Zingaretti si attesta intorno al 35 per cento. Subito dietro c'è Stefano Parisi, candidato del centrodestra al 29 per cento, mentre Roberta Lombardi con il Movimento Cinque Stelle si ...

Risultati Regionali Lazio in diretta Elezioni 2018/ Proiezioni e dati reali : Zingaretti bis? Rimonta di Parisi : Risultati Elezioni Regionali Lazio 2018, oggi 5 marzo 2018: exit poll e voti reali per i candidati alla presidenza della Regione Zingaretti e Parisi. dati spoglio e verdetti(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 18:53:00 GMT)

LIVE elezioni Regionali : Lombardia - Fontana è vittoria netta. Lazio da giocare : Alle ore 14 di oggi 5 marzo, è iniziato lo spoglio per quel che riguarda le elezioni Regionali sia in Lombardia che in Lazio, dai primi dati che arrivano dalle prime sezioni scrutinate, in Lombardia ...

Regionali Lazio - proiezioni : Zingaretti 34% - Parisi 29 - 9 - Lombardi 27 - 9 e Pirozzi 4 - 3 : Via allo spoglio per le elezioni Regionali nel Lazio. In base alle quinte proiezioni Rai Zingaretti è al 34%, Lombardi al 29%, Parisi 29,9%, Sergio Pirozzi 4,3%. Secondo i dati definitivi...

Regionali Lazio - proiezioni : Zingaretti 34% - Parisi 29 - 9 - Lombardi 29 e Pirozzi 4 - 3 : Via allo spoglio per le elezioni Regionali nel Lazio. In base alle quinte proiezioni Rai Zingaretti è al 34%, Lombardi al 29%, Parisi 29,9%, Sergio Pirozzi 4,3%. Secondo i dati definitivi...

Regionali Lombardia : Fontana +10 su Gori Lazio : Zingaretti 33 - 5% Parisi 29 - 6|Dati : Stando alle dichiarazioni di voto Attilio Fontana sarebbe al 4% mentre Giorgio Gori si attesterebbe sul 32%. Terzo Violi, con un M5S in crescita sul 2013

Regionali Lazio - proiezioni : Zingaretti 33 - 5% - Lombardi 29 - Parisi 29 - 6 - Pirozzi 4 - 3 : Via allo spoglio per le elezioni Regionali nel Lazio. In base alle quarte proiezioni Rai Zingaretti è al 33,5%, Lombardi 29%, Parisi 29,6%, Sergio Pirozzi 4,3%. Secondo i dati definitivi...

Regionali Lazio - proiezioni : Zingaretti 33 - 2% - Lombardi 29 - 5 - Parisi 29 - 4 - Pirozzi 4 - 3 : Via allo spoglio per le elezioni Regionali nel Lazio. In base alle terze proiezioni Rai Zingaretti è al 33,2%, Lombardi 29,5%, Parisi 29,4%, Sergio Pirozzi 4,3%. NEL Lazio Secondo il primo...

RISULTATI Regionali Lazio IN DIRETTA ELEZIONI 2018/ Proiezioni : Zingaretti non certo - Lombardi tallona : RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LAZIO 2018, oggi 5 marzo 2018: exit poll e voti reali per i candidati alla presidenza della Regione Zingaretti e Parisi. Dati spoglio e verdetti(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 16:40:00 GMT)

Regionali Lazio - proiezioni : Zingaretti 32 - 2% - Lombardi 29 - 5 - Parisi 29 - 4 - Pirozzi 4 - 3 : Via allo spoglio per le elezioni Regionali nel Lazio. In base alle terze proiezioni Rai Zingaretti è al 32,2%, Lombardi 29,5%, Parisi 29,4%, Sergio Pirozzi 4,3%. NEL Lazio Secondo il primo...

Elezioni Regionali Lazio - Zingaretti avanti nelle proiezioni - : Il candidato del centrosinistra, in questa Regione alleato con LeU, sarebbe avanti ma si profila un testa a testa con l'esponente del M5s Lombardi e il rappresentante del centrodestra Parisi, entrambi ...

Regionali - Attilio Fontana verso il successo in Lombardia; in Lazio Zingaretti-Lombardi partita ancora aperta : Non c'è stata partita. Mai, neppure per un attimo. Fin dal primo exit poll di ieri sera poco dopo le 23 il leghista Attilio Fontana ha 'messo sotto' il piddino Giorgio Gori nella corsa per la ...