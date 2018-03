Calcio - Recupero 27a giornata Serie A : si giocherà ad aprile. Resta da definire la data del Derby Milan-Inter : La 27a giornata della Serie A sarà recuperata il 3 e il 4 aprile. È questo quanto emerso dalla riunione di Lega che si è tenuta quest’oggi a Milano. A comunicarlo è stato lo stesso Giovanni Malagò, Commissario Straordinario e Presidente del CONI. Il recupero riguarderà però solo sei delle sette partite: Resta da definire, infatti, la data del Derby Milan-Inter, per il quale si attenderà di conoscere il risultato del turno in corso di ...

Serie A - Malagò : «Il Recupero della 27ª giornata sarà il 3-4 aprile - tranne il derby» : «Derby a parte, le partite della 27esima giornate verranno recuperate il 3-4 aprile». Così Giovanni Malagò, commissario della Lega Serie A, ha ufficializzato le date per il recupero delle gare che non si sono disputate in seguito alla tragica morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina. Resta ancora in dubbio la data per il derby: «La […] L'articolo Serie A, Malagò: «Il recupero della 27ª giornata sarà il 3-4 aprile, tranne il derby» ...

Recupero Serie A : quando si giocherà la 27a giornata? Il programma - le possibili date e gli scenari. C’è il derby Milan-Inter in sospeso : Il mondo del calcio italiano è ancora scosso dalla dolorosa e improvvisa scomparsa di Davide Astori. La 27a giornata di Serie A è stata comprensibilmente rinviata: solo tre le partite sono state disputate, quelle già giocate sabato, mentre quelle di domenica saranno ovviamente recuperate più avanti. Non sarà semplice, però, inserire tutte le partite all’interno del calendario. La prima data possibile è quella di mercoledì 14 marzo, in cui ...

Recupero Serie A - si gioca a metà marzo : 1 di 4 Successiva TORINO - Cinque partite possono essere recuperate già la prossima settimana. I problemi maggiori riguardano Atalanta-Sampdoria e il derby di Milano. E' questo il primo aggiornamento ...

Le ipotesi di Recupero di Serie A : 'Ci sono diverse idee su come recuperare le partite di Serie A rinviate oggi'. Lo ha annunciato il presidente del Coni e commissario straordinario della Lega di Serie A, Giovanni Malago', parlando ...

Morte Astori - si fermano Serie A e Serie B : ipotesi date di Recupero : Oggi è un giorno triste per il nostro mondo e per questo ho chiesto al Commissario Straordinario della Federcalcio, Roberto Fabbricini, di invitare tutte le Leghe a far osservare un minuto di ...

Morte Astori - Malagò spiega : “giusto rinviare la Serie A - ecco le possibili date di Recupero del turno” : Morte Astori – La Morte di Davide Astori ha scosso l’intero mondo del calcio. Il presidente del Coni Malagò ha spiegato in conferenza stampa le ore concitate che hanno portato al rinvio dell’intera giornata di Serie A. “Astori patrimonio del mondo del calcio. Ero ad un incontro di lavoro verso le 10, mi ha chiamato Marco Bonelli della Lega per darmi la drammatica notizia. Sono rimasto senza parole, abbiamo aspettato ...

Risultati Serie A/ Morte Davide Astori - partite annullate - rinviata la B : Derby non si gioca - data Recupero? : Risultati Serie A, 27^ giornata: rinviato tutto il turno, la notizia della tragica Morte di Davide Astori ferma il campionato. Salta anche la Serie B: quando si giocherà recupero del Derby?(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 14:05:00 GMT)

Serie A Sampdoria - per Bereszynski e Ramírez sedute di Recupero : GENOVA - Doppia seduta di allenamento per la Sampdoria , che si prepara al prossimo match. In mattinata la squadra è stata impegnata in lavori di forza in palestra. Nel pomeriggio, sul campo 2 del ...

Serie A - il Recupero di Atalanta-Juventus si giocherà il 14 marzo : Ecco quando verrà recuperata la gara rinviata per impraticabilità del campo a Torino. L'articolo Serie A, il recupero di Atalanta-Juventus si giocherà il 14 marzo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio - Serie A 2018 : Juventus-Atalanta rinviata per neve. Incerta la data del Recupero : Juventus-Atalanta è stata rinviata a data da destinarsi. Il match valido per la 26a giornata di Serie A previsto oggi non si giocherà. L’arbitro Maurizio Mariani, dopo vari sopralluoghi insieme ai due dg Giuseppe Marotta e Umberto Marino e i due capitani, è stato costretto a prendere la decisione di rinviare l’incontro vista l’abbondante e incessante nevicata che si è abbattuta sull’Allianz Stadium di Torino. La ...

Serie A Inter - Icardi è sulla via del Recupero : MILANO - Luciano Spalletti ritrova Mauro Icardi . L'ex tecnico della Roma può finalmente sorridere dopo un periodo decisamente negativo per la sua Inter. Il bomber argentino, con ogni probabilità, ...

Calcio - Serie A 2018 : Lazio-Genoa 1-2. Diego Laxalt in pieno Recupero condanna i biancocelesti : il posticipo della 23a giornata del campionato di Calcio di Serie A regala una sorpresa: il Genoa di Davide Ballardini espugna l’Olimpico di Roma in pieno recupero e batte la Lazio con il punteggio di 1-2. I biancocelesti, alla seconda sconfitta consecutiva, restano comunque terzi a quota 46, mentre i rossoblu si allontanano dalla zona calda salendo in 13a posizione con 24 punti. Dopo un primo tempo a reti inviolate, è Goran Pandev, al ...