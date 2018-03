Rebus governo Cosa può succedere ora?

Il governo è un Rebus : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Trionfo M5S, crollo Pd, e boom Lega che sorpassa Forza Italia. E’ quello che emerge dai dati delle elezioni. Tutto secondo i pronostici? Quasi. Il dato più significativo – oltre alla grande affermazione dei 5 Stelle – è il partito di Salvini che ruba lo scettro a Berlusconi. Di fatto, però, esce comunque un Paese spaccato in tre. E una maggioranza lontana per tutti. Luigi Di Maio, che parlerà ...

Statali - è Rebus-contratti. Al governo mancano i soldi per gli aumenti : Roma - Fumata grigia nell'incontro di ieri all'Aran, l'agenzia che rappresenta lo Stato nelle trattative contrattuali, e i sindacati confederali della scuola, dell'università e della ricerca. «L'Aran ha preso del tempo per valutare la rideterminazione delle risorse necessarie a garantire l'aumento di 85 euro per tutto il comparto», spiega Maddalena Gissi, segretario generale Cisl Scuola.Non si ...