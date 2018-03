Real - Ronaldo allunga la serie dei record : in gol nelle ultime 9 di Champions : Con Cristiano Ronaldo si rischia di passare per gretti e materialisti, perché alla fine si finisce sempre a parlare di numeri. Ma non c'è alternativa, perché i numeri di CR7 sono assolutamente ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Psg Real Madrid : chi salterà il match? Quote e le ultime novità live (Champions league) : PROBABILI FORMAZIONI Psg Real Madrid: Quote e le ultime novità sugli 11 attesi oggi in campo al Parco dei Principi. Zidane perde Kroos e Modric: su chi puntare?.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 09:53:00 GMT)

Real Time le novità della primavera 2018 con Serena Rossi - Pablo Trincia e Gabriele Corsi : La primavera 2018 di Real Time vuol dire nuovi programmi pensati per commuovere, incuriosire, appassionare: Da qui a un anno, a Hello Goodbye, da La clinica per rinascere a Primo appuntamento fino a Nonostante tutto. Storie di vita vera e di persone coraggiose, momenti rubati alla normalità quotidiana che diventano emblematici. Tra nuovi format e programmi internazionali riadattati alla Realtà italiani nei pRossimi mesi il canale del gruppo ...

La primavera di Real Time si arricchisce di quattro prime serate : La primavera di Real Time si arricchisce di quattro nuove prime serate. Ce ne parla Laura Carafoli, responsabile della programmazione del canale.

SOS Real Time : Nicole Morganti (Vice President, Talent and Production di Discovery Italia) Non ci sono dubbi. Se avessimo dovuto indicarvi un canale digitale di successo, la risposta – sino a qualche tempo fa – sarebbe Real Time. In quel di Discovery hanno fatto la storia della tv recente proponendo qualcosa di veramente diverso all’italico spettatore e l’ascesa del canale 31 è stata tale da fare scuola per altre reti e per infondere ...

Infermeria Juventus : l’allenamento “surReale” e le ultime su Mandzukic ed Higuain : La Juventus oggi si è allenata in un clima surreale. Calciatori sconvolti, alcuni con le lacrime agli occhi, quelli che conoscevano bene Davide Astori. I vari Barzagli, Buffon e Chiellini hanno condiviso molti momenti con il calciatore della Fiorentina che è deceduto oggi. La Juve come detto, oggi è scesa ugualmente in campo a Vinovo per il proprio allenamento ed alcuni spunti importanti in chiave Champions League, Allegri li ha avuti. Innanzi ...

Take me out - puntata speciale giovedì primo marzo su Real Time : Take me out, il divertente dating show in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre), stravolge le regole nell'ultima puntata con un evento speciale.

Riforma pensioni/ Cofferati : riadeguare gli assegni al costo Reale della vita (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 28 febbraio. Cofferati: riadeguare gli assegni al costo reale della vita. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 11:19:00 GMT)

Primo Appuntamento - la seconda stagione da mercoledì 28 febbraio su Real Time : La seconda stagione di Primo Appuntamento ritorna su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) a partire da mercoledì 28 febbraio alle 21:10

M5s - i ministri di Di Maio al Governo/ Ultime notizie - Gentiloni "surReale" - il grillino "C'è Fioramonti" : M5s, i ministri di Di Maio al Governo. Ultime notizie, Gentiloni "surreale", il grillino "C'è Fioramonti", giovedì la comunicazione della lista al completo(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 23:56:00 GMT)

UniCal.Workshop sull'investimento dei Fondi Pensione nell'Economia Reale : È saggio invece attrezzarsi e fare qualcosa con un sistema che in Italia è nuovo, ma non lo è nel resto del mondo. Vogliamo crescere e vogliamo farlo ponendo grande attenzione a questo workshop'. ...

Benedetta Parodi lascia Domenica in : presto il ritorno su Real Time? : Domenica in: Benedetta Parodi abbandona Benedetta Parodi dice addio a Domenica in. Dopo le numerose polemiche che si sono abbattute contro la trasmissione Domenicale del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo, Benedetta ha deciso di lasciare dopo aver iniziato la sua avventura in coppia alla sorella Cristina il 15 ottobre scorso. La notizia bomba è stata lanciata dal Corriere della Sera. Domenica prossima andrà in onda solo una ...

