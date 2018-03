Radio 105 è la Radio Ufficiale degli Italian Video Game Awards

Riki a Radio 105 per uno showcase esclusivo a San Valentino : come partecipare e incontrare il cantante : Riki a Radio 105 per un live esclusivo il giorno di San Valentino! Il cantante dei record del 2017 sarà ospite per uno showcase negli studi di Radio 105 il prossimo 14 febbraio. Ecco come partecipare ed incontrare Riki! Sarà possibile per il pubblico partecipare in diretta al live di Riki a Radio 105, registrandosi al sito della Radio a questo link , inserendo i propri dati e un indirizzo mail, e caricare una dedica speciale indirizzata al ...

Prezzi dei biglietti per il concerto di Ermal Meta al Forum di Assago - al via la prevendita con Radio 105 su Ticketone : come usare il codice : I biglietti per il concerto di Ermal Meta al Forum di Assago sono disponibili da oggi martedì 9 gennaio in prevendita in esclusiva con Radio 105. Si terrà il prossimo 28 aprile il grande concerto di Ermal Meta al Mediolanum Forum di Assago a Milano, prima tappa della nuova tournée Non Abbiamo Armi Tour. In quell'occasione, Ermal Meta presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo album Non Abbiamo Armi, in uscita il 9 febbraio, e che sarà ...

Ermal Meta al Mediolanum Forum di Assago nel 2018 : data e biglietti in prevendita con Radio 105 : Ermal Meta al Mediolanum Forum di Assago per la prima volta in concerto. A grande sorpresa, è stato annunciato il primo di una lunga serie di eventi live nel 2018 che seguiranno la pubblicazione del nuovo album di Ermal Meta. Dopo l'annuncio della partecipazione al prossimo Festival di Sanremo (dal 6 all'11 febbraio 2018 su Rai 1) insieme a Fabrizio Moro, Ermal Meta annuncia il primo grande evento in programma per la stagione. Ermal Meta al ...

Il capodanno in piazza Ranzoni a Verbania : la festa a ingresso libero a cui non mancare. Con Dj Paolino di Radio 105 : Dalle 00,30 alle 02,30 dj set con special Voice 'Paolino' di Radio 105 e spettacoli ed acrobazie curati dalla compagnia 'Le Salamandre'. Organizza E20 VB

Berlusconi legge le risposte senza sapere di essere anche in video : intervista boomerang a Radio 105 : 'Gli argomenti, siete in casa vostra, avete il diritto di sceglierli voì'. Le parole con le quali Silvio Berlusconi ha esordito nell'intervista a Radio 105 per 105 Friends è stato un boomerang, per l'...

