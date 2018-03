Quella scossa in faccia che ti fa impazzire | la nevralgia del trigemino

huffingtonpost

(Di lunedì 5 marzo 2018) Questo post è a cura di Alberto Delitala, M.D., Direttore Neurochirurgia e Dipartimento Neuroscienze-Testa-Collo Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini RomaÈ un dolore improvviso, acuto, lancinante, trafittivo che viene avvertito ad un lato dellae può interessare la mandibola, la guancia o la metà della fronte e l'occhio.Ladelè una patologia particolarmente invalidante, che colpisce prevalentemente l'anziano, non risparmiando i giovani, in cui frequentemente rappresenta un sintomo della Sclerosi Multipla.Tra un episodio e l'altro il paziente vive nell'angosciosa attesa del dolore; spesso è scambiato per depresso o parkinsoniano, a causa del viso triste e inespressivo. Le più normali attività diventano penose: bere, mangiare, lavarsi i denti, sorridere, uscire in strada possono scatenare l'attacco. ...