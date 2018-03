Quanto è diverso creare un gioco come servizio ? Ce lo rivela Rare parlando di

eurogamer

(Di lunedì 5 marzo 2018) Sea of Thieves è indubbiamente una delle uscite più importanti del mese di marzo e di questo inizio 2018. Unche ha i riflettori puntati su di sé perché si tratterà della prima esclusiva Microsoft dell'anno, perché potrebbe rappresentare il ritorno ai fasti del passato di uno studio storico (seppur moltoe perché no anche perché si tratta di un rappresentante di un trend sempre più forte nell'industria: quello dei giochiservizi."Game as a service", progetti in continua espansione che vengono sostenuti nelle settimane, nei mesi e anche negli anni dagli sviluppatori con continui aggiornamenti e nuovi contenuti.riportato da Gaming Bolt, Ted Timmins dihatosialavosu questo tipo di titoli sottolineando le difficoltà e i cambiamenti che stanno alla base dello sviluppo di un. "creativo fino a ...