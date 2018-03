Proviamo a ripetere la parola Messi per 600 volte

Blastingnews

(Di lunedì 5 marzo 2018) In una giornata parlare in cui parlare di calcio è diventata un impresa impossibile è arrivato una notizia importante dalla Spagna, con il Barcellona che ha vinto lo scontro diretto contro l'Atletico Madrid, portandosi a +8 sulla squadra di Simeone. Decisiva la perla di Lionelche ancora una volta mette il suo zampino nelle gare che contano, realizzando la rete numero 600 in gare ufficiali con la maglia che l'ha visto crescere e diventare uno dei calciatori migliori di tutti i tempi. Il Barcellona ha il campionato in pugno E' stata una domenica di calcio totalmente abulica in Italia per il rinvio di tutte le gare in programma per la scomparsa a soli 31 anni di Davide Astori, i campionati esteri si sono giocati regolarmente anche se la drammatica notizia ha fatto il giro del mondo lasciando un senso di incredulità e di enorme vuoto. Nel campionato spagnolo era in programma un ...