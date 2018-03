Presunti brogli | Farnesina non esclude azioni legali

Indagine su Presunti brogli voto Canada : 17.55 Si indaga per presunti brogli nel voto in Canada. Il procedimento è stato aperto dalla procura di Roma ed è al momento senza ipotesi di reato. Nel fascicolo potrebbero finire le segnalazioni giunte da diverse sedi diplomatiche su presunte irregolarità. Non si esclude che ci confluisca anche la vicenda, denunciata dalle Iene in tv su presunti brogli a Colonia e in altre località della Germania.