PlayStation | ecco quali saranno le demo che potremo vedere al GDC 2018

PlayStation Plus : ecco i giochi di febbraio 2018 : Sony rivela cosa il PlayStation Plus ha in serbo per i suoi giocatori, riporta Dualshockers.Possiamo dunque vedere di seguito la nuova linea di titoli che potremo giocare per il mese di febbraio, a patto di essere membri del PS Plus: Oltre a tutto ciò vale la pena ricordare che StarBlood Arena rimarrà disponibile per tutti gli abbonati fino al 6 marzo per PS VR.Read more…

Vita3K : ecco il primo emulatore di PlayStation Vita : Come segnala DSOGaming, dopo circa sei anni dal lancio della portatile di casa Sony, PlayStation Vita, ecco il primo emulatore per Windows e MacOS, Vita3K.Il progetto al momento è nelle sue fasi iniziali e non supporta alcun titolo commerciale, bensì solo pochi software homebrew. Per ora i test sono stati effettuati con una ISO modificata del primo Quake, in grado di girare a 15fps. Gli sviluppatori al lavoro sul progetto hanno promesso che in ...

Ecco le nuove sneakers di Nike ispirate alla PlayStation : Prendete la star dell’Nba Paul George, mettetela insieme a una leggenda del mondo dei videogiochi del calibro di PlayStation e unite il tutto a Nike. Ciò che ne esce è un mix mitologico di sport e innovazione che si traduce nelle nuove PG-2 “PlayStation” Colorway, sneakers ad alto tasso di stile pronte a far impazzire gli amanti del basket, reale o virtuale che sia. Le scarpe in questione, come potete vedere dalla nostra gallery, ...