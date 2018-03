Piccole soddisfazioni di un elettore di Potere al popolo

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 marzo 2018) Dall’alto dell’uno virgola qualcosa, conseguito anche grazie al mio voto peral, contemplare i risultati elettorali del 4 marzo procura qualche piccola soddisfazione. Ad esempio il pensionamento dal ruolo di opinionista pasdaran renziano per il Roberto Benigni (già Edmondo De Amicis) della carta stampata Michele Serra; dopo che ha sparato l’ultima raffica di amache contro Paolo Flores d’Arcais e Tomaso Montanari, rei di non sintonizzarsi con il suo smaccato orientamento pro establishment. Così come potrebbe essere invitato a smetterla con le bubbole lacaniane un’altra firma di Repubblica; il Massimo Recalcati, che voleva contrastare il discredito crescente verso il mentitore seriale di Rignano sull’Arno, arzigogolando psicanaliticamente sulle categorie umorali odio/amore. Un palese riciclaggio, in quanto già utilizzate da Berlusconi per depistare il giudizio politico. ...