Perde il controllo dell' auto che finisce fuori strada | giovane in ospedale

Settantenne Perde il controllo e si schianta con l'auto : I Vigili del Fuoco di Avellino, durante la mattinata di oggi 4 marzo, sono intervenuti sulla strada Statale Ofantina, nel tratto iniziale ancora nel territorio del comune di Avellino, per un incidente ...

Perde il controllo del parapendio - ferito : BOLZANO. Uno sportivo italiano di 38 anni si è ferito a Neustift nella valle del Stubai in Tirolo, dopo essere precipitato con il suo parapendio finendo contro un albero. L'uomo che partecipava ad una ...

Perde il controllo dell'auto : Matteo - 19 anni - muore a Tor Bella Monaca - grave la ragazza con lui : grave incidente, ieri sera intorno alle 22.30, in via Tor Bella Monaca a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Dai primi accertamenti, il conducente di una Nissan Qashqai, Matteo...

La paura in soggettiva - Perde il controllo della moto e finisce sotto al camion in corsa. Nemmeno lui ci crede : “Grazie - sono vivo!” : Un uomo sta guidando la sua moto lungo un’autostrada in California. Improvvisamente perde il controllo del mezzo, cade e viene proiettato verso il centro della carreggiata, mentre sta passando un autoarticolato. Ma quello che accade in quei pochi, drammatici secondi lascerà di stucco il motociclista e tutti quelli che vedranno le immagini registrate dalla telecamera montata sul casco. Scivolando sull’asfalto ad alta velocità, ...

“Lo devo dire Alessia - diciamola la verità!” : Isola - Mara Venier Perde il controllo. Zittisce persino la Marcuzzi - tanto è arrabbiata. Standing ovation del pubblico : “Brava - finalmente qualcuno parla chiaro” : Isola dei Famosi, che puntata! Concitata, forse, è la parola giusta. Dall’inizio. Da quando, in apertura, Alessia Marcuzzi ha passato la parola ad Andrea Marchi, il capo progetto del reality, perché facesse finalmente chiarezza sull’ormai noto canna-gate. “Faccio una premessa – spiega dalla Palapa – Sono qua per i miei figli che hanno sentito citare il mio nome a vanvera e voglio che sia fatta chiarezza. I ...

INCIDENTE STRADALE/ Vibo Valentia - Perde controllo dell'auto e sfonda vetrina negozio d'abbigliamento : INCIDENTE STRADALE, oggi 27 febbraio 2018: attimi di panico a Vibo Valentia dove una macchina ha sfondato la vetrina di un negozio di abbigliamento in pieno centro.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 09:15:00 GMT)

Perde il controllo dell'auto e finisce nel fossato : PADERNO - Perde il controllo della sua utilitaria e si ribalta nel fossato che costeggia la carreggiata: choc e grande spavento per l'autista, un 43enne di Soresina. L'incidente si è verificato alle 8 ...

Padova : Perde il controllo dell'auto e finisce in nel canale - salvata da uno straniero : Padova, 21 feb. (AdnKronos) - I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 13 a Valbona di Lozzo Atestino (Padova) per la fuoriuscita autonoma di un’auto finita rovesciata nel canale acqueo Frassenella: ferita una donna. I pompieri intervenuti da Este hanno recuperato dalla sponda del fiume dell

Perde il controllo della moto ed esce fuori strada : grave un centauro : MELENDUGNO - Perde il controllo della moto, sbanda ed esce fuori strada: gravemente ferito un centauro. E' accaduto nel pomeriggio, sulla strada che collega Melendugno a San Foca. Un 24enne di ...

Pisa : Perde il controllo dell’auto e provoca una fuga di gas metano : Intervento dei vigili del fuoco di Pisa la scorsa notte a Migliarino, in via Mazzini, per una fuga di gas. Un giovane ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere contro un tubo di adduzione del gas metano. I pompieri hanno provveduto a tamponare la fuga in attesa del personale dell’azienda di gestione del gas metano che, giunta sul posto, ha riparato il danno. Sul posto anche i carabinieri. Non si segnalano danni a ...

The Orville/ Anticipazioni 8 febbraio 2018 : Ed Perde il controllo della nave! : The Orville, Anticipazioni dell'8 febbraio 2018, in prima Tv su Fox. Una mercenaria riesce a tenere in ostaggio la nave di Ed con lo scopo di venderla ad un acquirente. (Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 08:45:00 GMT)

Sydney : ubriaco Perde il controllo del suv e si schianta sul cimitero : Un uomo, ubriaco, ha perso il controllo del suo suv e si è schiantato sul cimitero di Randwick, nella zona orientale di Sydney. Il violento impatto ha portato alla distruzione di una quindicina di ...

Perde controllo minicar - muore 22enne a Gioia Tauro : Gioia Tauro , Reggio Calabria, - Un giovane di 22 anni, Andrea Barrese, ha perso la vita mentre un minore è rimasto ferito, in un incidente stradale avvenuto nella notte scorsa a Gioia Tauro, in ...

Adriano Celentano Perde il controllo : 'Vittorio Sgarbi demente - stronzo - merda. Non ti inviterà mai più nessuno' : Carattere che lo sprofonda come un macigno nel mondo dei DEMENTI '. Dunque gli dà dello ' stronzo ' e conclude: 'Ma tu, Sgarbis, non puoi capire. , ..., [La tv] per te rimarrà un lontano ricordo ...