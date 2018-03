Perché nessuno al mondo può misurare con precisione la linea costiera

“La verità sulla morte di Davide Astori”. Il giorno dopo - ecco di cosa si parla. Finora si è ipotizzato un arresto cardiocircolatorio - ma le cause del decesso potrebbero essere altre. “Perché dai controlli nessuno si è accorto di nulla” : La morte di Davide Astori è stata un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto la sua famiglia, l’Italia e il mondo. Tutti sono rimasti senza fiato alla notizia della prematura scomparsa del capitano della Fiorentina morto improvvisamente nel sonno a 31 anni e ritrovato senza vita in albergo a poche ore della partita contro l’Udinese. Ma perché è morto? Le prime indiscrezioni hanno parlato di un possibile arresto cardio-circolatorio del calciatore ...

Moggi - il segreto di Gattuso che nessuno vi dice : 'Vi spiego io Perché il suo Milan vince' : Roma-Milan era il big match di giornata: l' hanno vinto Gattuso e il suo Milan, l' hanno perso Di Francesco e la sua Roma. Su queste colonne, poco dopo l' inizio del campionato, già si scriveva che la ...

“Sorpresa : mi sono sposata”. E vestita Zara : la super vip spiazza i fan. L’annuncio è social e già con l’anello al dito. Nessuno si aspettava le nozze - anche Perché il neo marito è entrato da pochissimo nella sua vita : Signori, un matrimonio più a sorpresa di questo non è umanamente possibile. E per diverse ragioni. Intanto perché lo sposo e la sposa, ovviamente ultra vip, sono usciti per il primo appuntamento pochi giorni prima di pronunciare il fatidico sì. E infatti, almeno ufficialmente, i neo marito e moglie si frequentano da appena qualche settimana: il primo avvistamento della coppia risale allo scorso giorno di San Valentino, quando i due sono ...

Bonolis 'sfotte' il paese di Cencenighe in tv : 'Nessuno fa il sindaco perchè si guadagna poco' : Cencenighe , BL, - Le reti Mediaset parlano di Cencenighe , comune retto da un commissario, . Ma non in chiave turistica o promozionale. Tutt'altro. L'altra sera l'argomento del programma 'Avanti un ...

San Valentino si avvicina - ecco Perché in Pakistan nessuno può parlarne : San Valentino si avvicina, ecco perché in Pakistan nessuno può parlarne San Valentino si avvicina, ecco perché in Pakistan nessuno può parlarne Continua a leggere L'articolo San Valentino si avvicina, ecco perché in Pakistan nessuno può parlarne sembra essere il primo su NewsGo.

“Una pecca ce l’hai pure tu!”. A Sanremo la vedi sospiri e pensi ‘Ma Perché?!’. Michelle Hunziker rasenta la perfezione - ma tutti hanno notato quella ‘stonatura’ evitabile. Il particolare della showgirl che non piace proprio a nessuno : È sicuramente la star incontrastata del festival di Sanremo. Michelle Hunziker al fianco di Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino sta ottenendo un successo clamoroso. Bella come una barbie, simpatica, spigliata e brava, insomma la showgirl svizzera pare proprio che non abbia difetti. Eppure, un neo, una piccola pecca ce l’ha anche lei. E allora umanizziamola un po’ questa Michelle Hunziker, regina del palco di un Festival di ...

"Tutti parlano del fascista di Macerata ma nessuno parla dei feriti Perché sono 'invasori'" : Enrico Mentana dice la sua sui fatti di Macerata. "Mia mamma era di Macerata, e siccome apparteneva a una minoranza a rischio di vita dovette nascondersi per un anno con la madre il padre e la sorellina in un fienile sui monti, fino alla Liberazione", scrive il direttore del Tg La7 sulla sua bacheca facebook.Poi l'affondo: "Tutti oggi parlano dello sparatore, per dargli del terrorista, del fascista, del pazzo o della testa calda, dell'isolato o ...

Ogni mese un italiano si uccide a Londra/ L'allarme della Cei : Perché nessuno ne parla? : Secondo quanto denuncia la Cei, un italiano al mese immigrato a Londra si suicida, allarme che mette in ombra la tanto decantata fuga dei cervelli, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 13:40:00 GMT)

Papa Francesco - cambiare il Padre Nostro Perché nessuno sia abbandonato alla tentazione : “Padre Nostro che sei nei cieli, restaci. E noi resteremo sulla terra che qualche volta è così attraente con i suoi misteri di New York e i suoi misteri di Parigi che ben valgono i misteri della Trinità”. Forse quella di Jacques Prévert rimane la parafrasi, non solo più celebre, ma anche più riuscita del Padre Nostro, la preghiera cristiana per eccellenza. Un testo tornato recentemente al centro dell’attenzione dopo che Papa Francesco ha ...