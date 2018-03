Perché la guerra dei dazi di Trump è pericolosa

Perché la guerra dei dazi di Trump danneggia anche gli Stati Uniti : In caduta i settori dell’auto e delle materie prime più esposti alle esportazioni verso gli Usa. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato le tariffe per difendere i produttori di casa ma in realtà ha tirato uno schiaffo a molti settori industriali statunitensi. Ai loro lavoratori. E forse alla sua stessa base elettorale...

Perché la guerra dei dazi di Trump danneggia anche gli Stati Uniti : A Wall Street la guerra commerciale avviata da Donald Trump ha assunto subito i contorni di un boomerang. Per difendere i settori dell'acciaio e dell'alluminio , che negli Stati Uniti producono meno ...

Guerra in Siria - Perché continuano a morire a centinaia anche senza il ‘nemico comune’ dell’Isis : In sette anni di Guerra civile in Siria, uno credeva di averle già viste tutte e sperava di avere già visto il peggio. Ed invece no: messo in rotta il sedicente Stato islamico, l’Isis, il conflitto s’è tragicamente riacceso. I fragili accordi negoziali non reggono; e le promesse fatte ai curdi, protagonisti della presa di Raqqa, la capitale dell’autoproclamato Califfo, si rivelano mendaci. Si torna a morire, a centinaia, a migliaia, ...

Guerra in Siria - Perché si torna a morire a centinaia anche senza il ‘nemico comune’ dell’Isis : In sette anni di Guerra civile in Siria, uno credeva di averle già viste tutte e sperava di avere già visto il peggio. Ed invece no: messo in rotta il sedicente Stato islamico, l’Isis, il conflitto s’è tragicamente riacceso. I fragili accordi negoziali non reggono; e le promesse fatte ai curdi, protagonisti della presa di Raqqa, la capitale dell’autoproclamato Califfo, si rivelano mendaci. Si torna a morire, a centinaia, a migliaia, combattenti ...

Perché l'Ucraina non può dichiarare guerra alla Russia - : Così Turchinov ha risposto alla domanda della difesa dell'ex presidente ucraino Viktor Yanukovich sul motivo per cui le nuove autorità di Kiev non hanno dichiarato guerra alla Russia dopo la sua ...

Perché la guerra di Google e SIAE ai bagarini digitali in Italia non si vince : Mi aspetto grandi cose dal mondo del no secondary ticketing'. 'Questa settimana saranno disponibili i biglietti per Lady Gaga e su internet ho visto che Viagogo assicura già i biglietti a chi li ...

Perché in Afghanistan talebani e Isis si fanno la guerra : La continua instabilità politica favorisce infatti l'inserimento dei nuovi combattenti jihadisti, che vengono però respinti anche dai talebani che considerano Kabul ancora la propria capitale. L'Isis ...

Dai ransomware alla cyberguerra - Perché il 2018 è ad alto rischio : Negli scorsi 12 mesi le aziende di tutto il mondo hanno subito perdite per miliardi di dollari. Il numero di attacchi di ransomware è destinato ad aumentare. Saranno sempre più sofisticati ed in ...

Dai ransomware alla cyberguerra - Perché il 2018 è ad alto rischio : Dalla scarsa conoscenza delle aziende in tema di normative europee sulla sicurezza dei dati ai dispositivi Internet of Things, come bersaglio privilegiato degli hacker. Fino alla definizione di una vera e propria geopolitica degli attacchi. Questi alcuni dei temi di "2018 Threat Landscape. Uno sguardo al futuro", report sugli scenari 2018 della cybersecurity, pubblicato dalla società italiana di ...

Guerra delle monete - euro contro dollaro. Draghi e gli inquietanti 'segnali' dagli Usa : Perché l'Europa rischia grosso : Trump qualche ora dopo ha parzialmente rettificato Mnuchin , 'Il livello del dollaro dovrebbe essere basato sulla forza dell'economia americana. Il dollaro si rafforzerà e io voglio vedere un dollaro ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Perché Trump soffia sul rischio di uno scontro nucleare tra Israele e Iran? : Parlando di rischio di conflitto nucleare si pensa subito alla Nord Corea, ma un incidente catastrofico è possibile anche in altre aree di tensione tra potenze nucleari. CARL LARKY(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 06:08:00 GMT)Israele E PALESTINA/ Due popoli due Stati, ora la Ue raccolga la sfida di Trump, di F. LandiUN ANNO DI Trump/ Gaggi (Corriere): il tycoon può vincere anche nel 2020, ecco perché, int. a M. Gaggi

Ecco come e Perché Cina e Corea del Sud dichiarano guerra al bitcoin : Tra chiusura delle piattaforme di exchange e messa al bando di nuove offerte di valute digitali, per cinesi e Coreani sta diventando quasi impossibile operare sui bitcoin. Con evidenti...

Senatore russo spiega perchè gli USA conducono guerra d'informazione contro Assad - : ... screditare la posizione di Bashar Assad nel futuro processo di normalizzazione politica in Siria, da qui tutto il pathos americano sugli attacchi contro il proprio popolo", ha sostenuto il Senatore ...

Gomorra 3 - uno scenario di guerra 'Ecco Perché abbiamo ammazzato Ciro' - TV/Radio - Spettacoli : In quel mondo o muori o finisci in carcere e l'assoluta incertezza è psicologicamente la condizione più logorante. Nella la devi mantenere per non tradire la realtà di quel mondo. Un'incertezza - ...