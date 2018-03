Perché è utile sapere cos’è Farfetch

gqitalia

(Di lunedì 5 marzo 2018) Non importa che tu sia millennial oppure FYO (forty years old), se non sai cos’èpotresti avere un’idea sbagliata di come si sta muovendo la moda. Ecco quindi le informazioni più importanti per non fare brutta figura negli ambienti trend.è un unicorno: questo, almeno, è il termine utilizzato dai media finanziari per indicare una start-up del valore di 1 miliardo di dollari. Si sta imponendo nel fashion system internazionale per la sua capacità di coniugare mondo digitale (tanto amato dai millennial) e negozi fisici. Ha rilevato la proprietà di Browns nel 2015, il mitico concept store di Londra; sta sviluppando una serie di servizi digitali per Chanel che – tra l’altro – ha acquistato una sua quota di minoranza; ha portato online l’intero inventario Burberry e aprirà presto una sede operativa a Dubai per gestire il business del luxury e-commerce ...