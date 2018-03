Per la prima volta in 70 anni l' Emilia Romagna non è più una rossa

NBA - Toronto sempre più prima a Est - Indiana batte e suPera Washington : Toronto Raptors-Charlotte Hornets 103-98 TABELLINO Tolto il vantaggio dopo il primo canestro della gara da parte di Michael Kidd-Gilchrist, Charlotte ha inseguito i Raptors per tutta la partita, sotto ...

Beijing : aPerta la prima sessione della XIII Assemblea Popolare Nazionale Cinese : Li Keqiang ha affermato che per compiere al meglio i lavori di quest'anno, c'è bisogno di applicare con serietà il pensiero di Xi Jinping sull'Economia socialista con caratteristiche cinesi per una ...

Prima proiezione Senato : boom del M5S - il Pd crolla sotto il 20% - exploit Lega che suPera Forza Italia : Affluenza al 73,9%, poco meno delle elezioni 2013. Cinque Stelle da record ben oltre il 30%. Fratelli d’Italia tra il 3,5 e il 5,5%, Liberi e Uguali (3-5%), +Europa (2-4%). Coalizioni:?centro-destra 33,5-36,5%, M5s 29-32, centro-sinistra 25-28%...

Prima proiezione Senato : m5s 33% - pd 18 - 7 - Lega suPera Fi : I dati si riferiscono ad un camione del 12% degli elettori. Il partito di Berlusconi al 14,1%, contro il 17,1 del Carroccio. Leu al 3,3%, +Europa al 2,6% -

Milano. In corso iscrizioni Per nidi - Sezioni primavera e Scuole dell’infanzia : Sono in corso in questi giorni le iscrizioni per i nidi, le Sezioni primavera e le Scuole dell’infanzia del Comune

Prende il treno da sola Per la prima volta - 16enne molestata : “Ora ho paura di uscire” : Prende il treno da sola per la prima volta, 16enne molestata: “Ora ho paura di uscire” L’adolescente vittima di palpeggiamenti nella sua prima esperienza in treno da sola che le hanno lasciato pesanti traumi.Continua a leggere L’adolescente vittima di palpeggiamenti nella sua prima esperienza in treno da sola che le hanno lasciato pesanti traumi.Continua a […] L'articolo Prende il treno da sola per la prima volta, 16enne ...

Elezioni2018 - Berlusconi contestato al seggio da una Femen a seno nudo. Roma - appello del Campidoglio : "Troppe file - andate a votare un'ora prima della chiusura" Alle ore 19 affluenza suPeriore al 50% : Silvio Berlusconi contestato da un'attivista Femen a seno nudo nel seggio di Milano dove il leader di Forza Italia si era recato per votare alle elezioni politiche 2018. La ragazza gli ha...

A Milano e Roma è allarme Per le code ai seggi. Le amministrazioni comunali : "Andate a votare il prima possibile" : "Si suggerisce di recarsi ai seggi prima possibile e comunque almeno un'ora prima della loro chiusura". Sono le 15.28 quando il Campidoglio dirama una nota per cercare di contenere il caos che si è creato in alcuni seggi della Capitale, dove si registrano lunghe file di cittadini in coda per votare.La nota del Campidoglio"Le code registrate in queste ore, anche in altre città italiane, sono dovute in gran parte alle nuove ...

File ai seggi - non è la prima volta in Italia. Il precedente del 2001 : la chiusura dopo le 23 Per smaltire le code : Le code ai seggi con tempi di attesa per votare anche attorno ad un'ora hanno un precedente: le elezioni politiche del 2001 quando si registrarono in tutta Italia lunghe File di lettori con conseguenti proteste e chiamate alle forze dell'ordine.Le code più lunghe si registrarono in particolare a ridosso della chiusura dei seggi e il Viminale fu costretto a comunicare ai prefetti la necessità "di far votare tutti i cittadini in ...

Urne aPerte - Gentiloni e Mattarella a votare di prima mattina : Hanno aperto alle sette di questa mattina le porte dei seggi, iniziando ad accogliere in tutta Italia chi si è presentato a votare per eleggere il nuovo Parlamento e per scegliere, in Lombardia e nel Lazio, anche la nuova amministrazione regionale.Nelle prime ore di domenica già alcuni tra i volti più attesi della politica hanno fatto la loro comparsa ai seggi. Una folla di cronista ha atteso l'arrivo del presidente del Consiglio, Paolo ...

Morte Astori - parla Tommasi : “Per la prima volta ci si ferma Per rispetto della morte” : Morte Astori – Il presidente dell’Aic Damiano Tommasi, ha chiesto ed ottenuto il rinvio dell’intera giornata di Serie A dopo aver appreso la notizia tragica della Morte di Davide Astori. Lo stesso Tommasi, parlando a Radio Uno, ha espresso cordoglio ed ha spiegato il motivo del rinvio di tutte le gare. “È la prima volta che ci si ferma per rispetto della Morte. Dispiace tanto, le parole ovviamente non sono molte, sicuramente ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA domenica 4 marzo : Hirscher domina ed è sua la Coppa di slalom - Goggia prima nel SuPerG della combinata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata dedicata agli Sport Invernali. Il Circo Bianco protagonista quest’oggi. Nello slalom di Kranjska Gora il fenomenale Marcel Hirscher cercherà di completare l’opera: dopo aver conquistato matematicamente la Coppetta di gigante, l’austriaco ha l’opportunità di ripetersi nella disciplina dei paletti stretti. Il Cannibale è l’ovvio favorito per la gara odierna: in stagione ha ...

Tutto esaurito al Teatro Sociale Per la prima assoluta di Tòte vigiòte : Come sempre nei nostri spettacoli esiste un'approfondita ricerca sul piemontese " su come questo dialetto possa arrivare a esprimere qualsiasi sentimento, anche complesso. Siamo felici del risultato, ...