Peaky Blinders | il cast | la storia | i pregi di una serie eccellente - Auralcrave

Serie tv - promossi e bocciati : quinta stagione per Peaky Blinders - cancellato Graves : UPDATE 19:42 Epix ha cancellato Graves dopo due stagioni.La Bbc Two ha rinnovato Peaky Blinders per una quinta stagione, che andrà in onda nel 2019. L'annuncio è stato fatto su Facebook:prosegui la letturaSerie tv, promossi e bocciati: quinta stagione per Peaky Blinders, cancellato Graves