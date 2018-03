Pd | Guerini | dimissioni Renzi verissime | lunedì Direzione

meteoweb.eu

(Di lunedì 5 marzo 2018) Roma, 5 mar. (AdnKronos) – “Nessuna dilazione, ledisono. Lo ha detto chiaramente in conferenza stampa, alla luce dei risultati elettorali di ieri”. Lo puntualizza Lorenzo, coordinatore della segreteria Pd.“Il tema centrale è un punto politico: il Pd è all’opposizione, in coerenza con quanto detto in campagna elettorale da tutto il Partito Democratico. E nessuna gestione solitaria dei prossimi passaggi:prossimo faremonazionale e quello sarà il luogo e il momento per aprire una riflessione seria e responsabile sui risultati e sui prossimi passaggi”, conclude. L'articolo Pd:sembra essere il primo su Meteo Web.