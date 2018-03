Pd | Emiliano | Renzi finge di dimettersi

MATTEO RENZI SI È DIMESSO DAL PD/ L'affondo di Emiliano : "Solo strategia - pensa già a come rientrare" : MATTEO RENZI si è DIMESSO dal Pd, il segretario Pd lascia dopo sconfitta alle Elezioni 2018, ma detta le condizioni. Il discorso al Nazareno: le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 20:40:00 GMT)

ELEZIONI 2018/ Michele Emiliano : “basta Renzi - Pd vada con governo M5s”. Martina - “LeU aiuta le destre” : ELEZIONI 2018, Emiliano vs Renzi, "Pd sostenga governo Di Maio se M5s sarà primo partito". Berlusconi, "rifarei il Nazareno". Calenda contro Governatore, "che cosa c'entri con i Dem"?(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 16:40:00 GMT)

Elezioni 2018/ Michele Emiliano - “Pd sostenga Governo Di Maio” : Berlusconi - “rifarei patto Nazareno con Renzi” : Elezioni 2018, Emiliano vs Renzi, "Pd sostenga Governo Di Maio se M5s sarà primo partito". Calenda contro Governatore, "che cosa c'entri con i Dem"? Berlusconi, "rifarei il Nazareno"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 15:05:00 GMT)

ELEZIONI 2018/ Emiliano vs Renzi - “Pd nel Governo Di Maio” : Grasso “noi vogliamo gli elettori M5s” : ELEZIONI 2018, Emiliano vs Renzi, "Pd sostenga Governo Di Maio se M5s sarà primo partito". Calenda contro Governatore, "che cosa c'entri con i Dem"? Boldrini, "intesa Forza Italia-Pd"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 13:35:00 GMT)

Elezioni 2018/ Emiliano : “basta Renzi - Pd sostenga governo Di Maio”. Calenda - “cosa c’entri con i Dem?” : Elezioni 2018, Emiliano vs Renzi, "Pd sostenga governo Di Maio se M5s sarà primo partito". Calenda contro Governatore, "che cosa c'entri con i Dem"? Boldrini, "intesa Forza Italia-Pd"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 12:25:00 GMT)

ELEZIONI 2018/ Boldrini - “intesa sospetta Pd-Forza Italia”. Emiliano vs Renzi “Dem sostengano governo Di Maio” : ELEZIONI 2018, diario della campagna elettorale: Boldrini, "alleanza Renzi-Berlusconi c'è già". Emiliano vs Renzi, "il Pd sostenga governo Di Maio se M5s sarà primo partito"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 11:25:00 GMT)

Doppio graffio di Emiliano a Renzi : "Via dal renzismo - Pd sostenga il Governo Di Maio" : La priorità assoluta è far uscire il Pd dal Renzismo. Michele Emiliano si fa poche illusioni sul risultato delle elezioni politiche del 4 marzo e afferma in un'intervista a Telenorba che "s il Pd perderà le elezioni, tutto ciò che fino ad oggi in qualche modo è stato perdonato al segretario del Partito Democratico dovrà trovare una sintesi politica diversa. Per essere più chiari: non è che ...

Renzi : giocheremo all'attacco. Emiliano : lo indurremo a lasciare : Frizioni anche nelle altre coalizioni. Nel centrodestra a dividere Forza Italia e Lega ci sono pensioni, patto di stabilità e il rischio di larghe intese. E Di Maio contninua a negare ipotesi di ...

Emiliano : "La deriva di Renzi è perdente. Lo indurremo a lasciare. Non vado fuori dai Democratici" : "Io invito con forza a sostenere il Pd, perché il 5 marzo si apre una nuova fase della storia e si può riprendere il progetto originario che Veltroni aveva intuito. Dobbiamo evitare che questo grande soggetto che raccoglie esperienze importanti e diverse si degradi e salti per aria. Se tutti lo abbandonano, chi ricostruirà il centrosinistra?". Lo dice, in una intervista al Corriere della sera, il governatore della Puglia, ...

Pd : Emiliano - decisionismo Renzi delude : ANSA, - BARI, 29 GEN - Per il presidente della Regione Puglia e leader di Fronte democratico, Michele Emiliano, "era essenziale redigere le liste attraverso un sistema trasparente, e che avesse ...

Caos liste - direzione Pd termina alle 4 e le minoranze non partecipano al voto. Emiliano : “Renzi ha garantito i suoi fedeli” : Diciotto ore. Questo il tempo trascorso tra la prima convocazione della direzione del partito Democratico, prevista per venerdì alle 10.30 (e fatta slittare alle 16 ufficialmente per non “sovrapporsi all’inaugurazione dell’anno giudiziario”), poi da metà pomeriggio fatta scalare alle 20 e, ancora, posticipata alle 22.30. L’avvio reale solo alle 02.29 di sabato mattina. alle 4 la direzione dem, cha messo il timbro ...

Ilva - Renzi a Emiliano : "Deposita le armi e mettiamoci a un tavolo" : "Offro un piatto di orecchiette a te e a Carlo Calenda ma deposita le armi, Michele Emiliano. Basta coi ricorsi, mettiamoci a un tavolo e salviamo insieme il futuro di Taranto. Offro io che ...