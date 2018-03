PC fisso studio | lavoro | internet | gioco | guida all’acquisto

chimerarevo

(Di lunedì 5 marzo 2018) Se abbiamo intenzione di puntare su un PCabbiamo l’obbligo di sceglierci personalmente i pezzi che lo andranno a comporre: è il vero vantaggio rispetto ai portatili e ci permetterà di tirare su una macchina abbastanza potente. In questavedremo le migliori componenti per creare un PCdi fascia medio-alta, con un prezzo che si aggira intorno ai 700€. Il PC creato sarà ottimo per esigenze casalinghe e anche per farsi qualche partitina online. Nella seguenteal PCverranno indicati i link d’acquisto per tutte le componenti: i prodotti segnalati si trovano anche a prezzo inferiore in altri store, ma preferiamo segnalare i link Amazon per l’elevata affidabilità del servizio d’assistenza e la garanzia sicura per ogni componente acquistato. Inoltre, abbiamo deciso di proporre due configurazioni, una basata su processore Intel e una basata ...