Parisi | Pirozzi no senso responsabilità

Regionali Lazio - proiezioni : Zingaretti 32 - 2% - Lombardi 29 - 5 - Parisi 29 - 4 - Pirozzi 4 - 3 : Via allo spoglio per le elezioni Regionali nel Lazio. In base alle terze proiezioni Rai Zingaretti è al 32,2%, Lombardi 29,5%, Parisi 29,4%, Sergio Pirozzi 4,3%. NEL Lazio Secondo il primo...

Storace : Parisi ha ossessione di Pirozzi. Non riuscirà a fermare sua ascesa : Roma – Storace: sostenitori Pirozzi non voteranno mai chi si è candidato a Milano e poi nel Lazio Roma – Di seguito le parole del... L'articolo Storace: Parisi ha ossessione di Pirozzi. Non riuscirà a fermare sua ascesa su Roma Daily News.

Regionali - Parisi : «Io lotto» Lombardi : «Io ci credo». Pirozzi : «Vado avanti» : Il sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli, pubblicato ieri dal Corriere della Sera , scuote gli inseguitori di Nicola Zingaretti, candidato del centrosinistra. Secondo l'istituto di ricerca, al momento, ...

Pirozzi : Offerta Parisi? Non sono un tordo : Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice e candidato alla presidenza della Regione Lazio, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta... L'articolo Pirozzi: Offerta Parisi? Non sono un tordo su Roma Daily News.

Regionali Lazio - Stefano Parisi : “Pirozzi? Spero che sia nostro alleato. Per vincere bisogna essere uniti” : È il debutto di Stefano Parisi come candidato del centrodestra alla Regione Lazio oggi al convegno “Oltre l’inverno demografico”organizzato da Alleanza cattolica e il Comitato Difendiamo i nostri Figli. “Spero che Stefano Parisi voglia fare campagna elettorale con noi e che sia un alleato. La politica non è una questione individuale”, dice Parisi ai cronisti. L'articolo Regionali Lazio, Stefano Parisi: ...

Meloni : "Se Pirozzi non appoggia Parisi non fa parte del centrodestra" : Anche Parisi lancia un appello accorato all'unità del centrodestra: 'Il Lazio può tornare ad essere il motore dell'economia e del nostro paese. Ha il diritto di liberare Roma dalla morsa di M5S. ...

Elezioni regionali - Parisi tende la mano a Pirozzi : 'Uniti vinciamo' : 'Il Lazio puo' tornare ad essere il motore dell'economia e del nostro paese. Ha il diritto di liberare Roma dalla morsa di M5S' ha detto a margine di un'iniziativa del family day sull'inverno ...

Meloni : Se Pirozzi non appoggia Parisi non fa parte del centrodestra : La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, mentre sta per entrare al convegno sulla famiglia, organizzato a Roma dal 'Family day', si sofferma sulla candidatura di Stefano Parisi per la guida della Regione Lazio: "E' romano de Roma, molto competente e su di lui il centrodestra deve essere molto compatto. Se Parisi era debole non lo mettevamo in campo". E prosegue con un invito all'unità, rivolto ...

Pirozzi contro Parisi : 'La stagione dei tecnici ha già fallito' : Sergio Pirozzi va all'attacco del centrodestra, che ha scelto Stefano Parisi come candidato nel Lazio: 'La stagione dei tecnici ha già fallito in Italia. Ho rifiutato tante poltrone, chi invece ...

Centrodestra compatto Parisi correrà in Lazio Pirozzi pronto al blitz : Vero. Come nel profilo wikipedia che impazza sul Web, el Stefano Parisi (Roma, '56) l'è on dirigent d'impresa e politegh italian, consijee comunal a Milan.Scritte in lombard, grafia milanesa, presumibilmente all'epoca della candidatura a sindaco di Milano - traguardo mancato d'una incollatura - queste note biografiche un po' eccentriche dicono però assai poco della carriera e della competenza del candidato a ...