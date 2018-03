PAOLA DI BENEDETTO Eva Henger fà il suo nome nel caso canna-gate Isola dei famosi 2018

PAOLA Di Benedetto/ Un lato B esplosivo : Madre Natura quasi senza veli (Isola dei famosi 2018) : Paola Di Benedetto ha reso bollente la sua esperienza all'Isola dei famosi 2018: Madre Natura sembra apprezzare costumi sempre più ridotti e Filippo Nardi non contesta. (Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 05:24:00 GMT)

Isola PAOLA Di Benedetto stuzzica Filippo con le sue curve : L’ Isola dei Famosi è particolarmente bollente e non solo per il clima assolato. Sull’ “Isola che non c’è” Paola e Filippo si godono il mare cristallino. La Di Benedetto sfoggia le sue curve generose che non passano inosservate a Filippo Nardi che si dimostra particolarmente interessato agli argomenti. Che ne penserà Francesco Monte? Nell’ultima puntata, in un suo video mandato in diretta diceva di voler ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018 - NAUFRAGHI NEL CAOS/ PAOLA Di Benedetto e Alessia Mancini litigano per il fuoco : ISOLA dei FAMOSI 2018, è CAOS tra i NAUFRAGHI per via del cibo che scarseggia a causa del provvedimento della produzione: paura per Francesca Cipriani.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 20:42:00 GMT)

“Occhio… “. Francesco Monte e PAOLA Di Benedetto : scoperto! Una nuova rivelazione incombe sull’Isola dei Famosi e sulla relazione amorosa tra i bei naufraghi. Qualcuno più scaltro se ne è accorto subito : “Pessima…” : Nonostante le polemiche e gli scandali, Francesco Monte sta continuando il suo percorso televisivo. Ultimamente lo abbiamo visto in Furore 2, un sogno che si relaizza per l’ex naufrago, quello della recitazione. Inoltre, è stato protagonista anche di un fotoromanzo girato nella Valnerina per la rivista Grand Hotel. Per non parlare del Tapiro ricevuto da Striscia la Notizia per via di un incontro, ammantato dal mistero, con la sua ex ...

Isola dei Famosi 2018 : PAOLA Di Benedetto riceve una sorpresa da parte di Francesco Monte : L'ex tronista manda un videomessaggio alla modella: "Da parte mia c'è la voglia di continuare la conoscenza".

Vladimir Luxuria ironizza su Francesco Monte e PAOLA Di Benedetto : Francesco Monte e Paola Di Benedetto derisi da Vladimir Luxuria Ieri in diretta all’Isola dei Famosi l’unico momento romantico tra tutte le polemiche è stato il messaggio mandato da Francesco Monte a Paola Di Benedetto, scena che è stata poi derisa da Vladimir Luxuria su Twitter. L’ultima eliminata del reality prima di sapere il suo verdetto ha infatti sentito le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne il quale le ha ...

“Quando ci vedremo…”. L’inaspettata proposta di Francesco Monte a Madre Natura. Il videomessaggio indirizzato a PAOLA Di Benedetto arriva in diretta all’Isola dei famosi e manda in estasi il pubblico : Paola Di Benedetto è l’eliminata della sesta puntata dell’Isola dei famosi. La naufraga ha perso al televoto contro Nino Formicola (Gaspare) e Franco Terlizzi e ha dovuto salutare i suoi compagni e lasciare l’Honduras. Paola Di Benedetto ha ricevuto molti voti a suo sfavore: il pubblico, infatti, l’ha eliminata con ben il 68% dei voti. Ad aspettarla al suo rientro in Italia ci sarà sicuramente Francesco Monte, autore di ...

