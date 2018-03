Paint 3D | nuova modalità di visualizzazione 3D

surface-phone

(Di lunedì 5 marzo 2018) Durante la giornata di venerdì, Microsoft ha dedicato un post sul blog ufficiale di Windows alladi3D, detta anche editing Free View, introdotta in3D durante il mese di gennaio. Se sei un professionista o vuoi solo esprimere te stesso in modo creativo,3D si adatta a tutti i livelli di abilità e con la community online Remix 3D puoi scegliere se partire da zero o ispirarti ad altri. Da ora, le creazioni in 3D saranno più facili. Cosa si può fare con ladi3D? Cliccando sul pulsante “cambia” nella barra degli strumenti è possibile osservare il lavoro da diverse prospettive. In vista 3D è possibile ruotare e modificare lo zoom intorno alla creazione 3D; Vedere sempre i modelli anche se sono dietro a qualcos’altro tramite laselezione evidenziata; Puoi continuare ad aggiungere ...