Oscar | trionfa «La forma dell’acqua» Le immagini  Oldman miglior attore I premi 

Notte degli Oscar. Trionfa La forma dell'acqua. Italia premiata a metà : Alla 90esima edizione degli Oscar, ha Trionfato il super favorito la "forma dell'acqua" di Guillermo del Toro, vincendo come miglior film. Vantava ben 13 nomination ed aveva già vinto il Leone d'Oro all'ultima Mostra del cinema di Venezia e il Golden Globe per la regia. Il regista messicano ideatore di creativi universi immaginativi ha voluto realizzare una leggenda senza tempo miscelando il tema dell'amore ...

Oscar 2018 - i vincitori : Guillermo Del Toro trionfa – Miglior regia e miglior film con La Forma dell’Acqua : Stavolta Warren Beatty non sbaglia. La Forma dell’Acqua vince l’Oscar 2018 come miglior film e il suo regista Guillermo Del Toro quello per la miglior regia. Trionfo di un film meraviglioso, di una fiaba pura e dolente, cinematograficamente totalizzante ed eterna, in una serata degli Oscar che si era avviata sul tutto previsto, tutto scontato, tutto molto noioso. La cerimonia targata Jimmy Kimmel è stata una delle più soporifere e sottotono ...

Oscar 2018 vincitori : chi ha trionfato ai 90° Academy Awards : Oscar 2018 vincitori. Si sono svolti domenica 4 marzo gli attesissimi 90° Academy Awards, in cui sono stati premiati i migliori film, registi, attori e tecnici del mondo cinematografico con l’ambito Oscar 2018. Ecco di seguito cos’è successo durante la serata tutti i trionfatori della cerimonia. LEGGI TUTTE LE NEWS SUL CINEMA Oscar 2018: la serata dei 90° Academy Awards Anche quest’anno la conduzione della cerimonia, che si è tenuta ...

