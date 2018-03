Oscar | Kobe Bryant ringrazia moglie

Basket - Kobe Bryant vince il Premio Oscar! Dear Basketball è il miglior corto animato : Kobe Bryant ha vinto il Premio Oscar. Nella notte delle stelle di Hollywood c’è stato spazio anche per la leggenda del Basket che ha trionfato nella categoria dei “corti animati” con Dear Basketball. Con quelle due parole il cestista iniziò la lettera in cui annunciava il suo ritiro e da lì è nato un corto disegnato da Glen Keane, famoso per aver messo mano a grandi classici come La Bella e la Bestia, Aladin, Tarzan, ...

Oscar 2018 - trionfa Kobe Bryant. Miglior film "La forma dell'acqua" : Mentre saliva le scale del palcoscenico del Kodak Theater, Kobe Bryant si è commosso. Spontaneo, nonostante si trovasse in un mondo per lui totalmente nuovo. Lui, star del basket per tutta una vita, ora ha acceso di colpo la sua stella anche qui a Hollywood. La lettera con cui annunciava il suo ritiro, che iniziava ...

Kobe Bryant e un po' di Italia nella Notte degli Oscar - ecco tutti i vincitori : Racconta la banale storia di un ragazzo dalle origini umili che si ritrova catapultato, grazie alle sue qualità, nel mondo del calcio inglese che conta, nelle fila del Newcastle . Una trama tutt'...

Kobe Bryant vince l'Oscar e ringrazia la moglie e le figlie in italiano : 'Gianna, ti amo con tutto il cuore', queste le parole in italiano di Kobe Bryant rivolte alla moglie durante il discorso di ringraziamento per avere ottenuto l'Oscar per il miglior corto animato con ...

Kobe Bryant vince l'Oscar. L'Academy "archivia" l'accusa di stupro. E lui ringrazia la moglie in italiano : Ha sorpreso la vittoria di "Dear Basketball" agli Oscar come miglior corto d'animazione. È dedicato alla leggenda del basket Kobe Bryant che ne ha firmato anche la regia insieme a Glen Keane. Bryant era stato accusato di stupro nel 2003 da una cameriera dell'hotel dove alloggiava a Park City ma la vicenda si era risolta e archiviata senza arrivare in tribunale e a quanto pare è stata archiviata anche dai membri delL'Academy, molto ...

Kobe Bryant ha vinto l’Oscar : Per aver scritto "Dear Basketball", premiato come Miglior cortometraggio animato The post Kobe Bryant ha vinto l’Oscar appeared first on Il Post.

Oscar 2018 - Kobe Bryant : ‘quel bambino con i calzettoni alzati’ dagli anelli Nba alla statuetta : A giocare col ruolo di favorito è sempre stato abituato, sin da piccolo. Kobe Bryant, l’ormai leggendario ex campione del basket Nba e bandiera dei Los Angeles Lakers, l’ha dovuto fare per circa venti anni sui parquet americani. A quasi due anni dal ritiro e a pochi mesi dal compiere quaranta anni pare stia per cogliere un altro successo, non del tutto inaspettato ma grandioso. L’obiettivo non è più l’anello Nba ma il Premio Oscar. Il 23 ...

Kobe Bryant e quella lettera d'amore al basket che vale un Oscar : ... il mito del basket spiegato ai bambini" url="https://www.vanityfair.it/sport/altri-sport/2017/09/14/Kobe-Bryant-spiegato-ai-bambini" cn_read_more title="La lettera di addio alla pallacanestro di ...

Kobe Bryant e quella lettera d’amore al basket che vale un Oscar : Una vita da cinema. basket Hollywood, citofonare Kobe. Vent’anni da numero uno. 1346 gare, l’addio a 37 anni – aprile del 2016 – distillato in una lenta processione d’affetto lungo tutti i palazzetti d’America. La password per entrare nel favoloso mondo di Kobe Bryant è una sola: amore. Per lo sport, per quello che fai, ogni maledetto giorno, per il rumore sordo dei rimbalzi del pallone, per l’adrenalina. L’amore che ci ha messo ...

Nba - Kobe Bryant candidato all'Oscar con 'Dear Basketball' : "Dear Basketball", il corto animato creato da Kobe Bryant, è entrato ufficialmente nella corsa per gli Oscar che verranno assegnate il prossimo 4 marzo a Los Angeles. Un tributo alla nuova vita di ...