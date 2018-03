Oscar 2018 | tutti i vincitori | Chiamami col tuo nome è Miglior sceneggiatura non originale

Oscar 2018 - trionfa Kobe Bryant. Miglior film "La forma dell'acqua" : Mentre saliva le scale del palcoscenico del Kodak Theater, Kobe Bryant si è commosso. Spontaneo, nonostante si trovasse in un mondo per lui totalmente nuovo. Lui, star del basket per tutta una vita, ora ha acceso di colpo la sua stella anche qui a Hollywood. La lettera con cui annunciava il suo ritiro, che iniziava ...

La lista di tutti i vincitori degli Oscar 2018 : Nella 90esima edizione dei premi, "La forma dell'acqua" di Guillermo del Toro ha vinto l'Oscar per il Miglior film The post La lista di tutti i vincitori degli Oscar 2018 appeared first on Il Post.

Oscar 2018 : Jennifer Lawrence è sempre Jennifer Lawrence (e ci piace per questo) : Ci sono quelle che studiano ogni mossa da seguire su un red carpet elegante e nel corso di una serata formale, e poi c’è Jennifer Lawrence. L’attrice, 27 anni, è ormai nota per l’esuberanza e per l’essere al di fuori di ogni regola o etichetta. Così da un paio di anni a questa parte spetta a lei onorare la notte degli Oscar con un siparietto insolito. LEGGI ANCHEJennifer Lawrence troppo svestita a Londra? «Una mia ...

Oscar 2018 - il doppio trionfo di Guillermo del Toro con La forma dell’acqua : Poche sorprese agli Oscar 2018 che, a differenza degli anni precedenti, avevano destato poche perplessità con le nomination e ancora più certezze con i pronostici, che si sono rivelati azzeccati. La 90° cerimonia dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha premiato il meglio del cinema del 2017, stabilendo che al top c’è La forma dell’acqua, ultima fatica di Guillermo del Toro, che aveva raccolto la bellezza di tredici ...

Oscar 2018 : la lista di tutti i vincitori : "La forma dell'acqua" – che aveva 13 candidature – ha vinto quattro premi, tra cui quello per il Miglior film The post Oscar 2018: la lista di tutti i vincitori appeared first on Il Post.

Oscar 2018 - "La forma dell'acqua" Gugliemo Del Toro/ Il trionfatore della serata si aggiudica quattro premi : La forma dell'acqua è il trionfatore degli Oscar 2018: il film di Guglielmo Del Toro si aggiudica quattro statuette tra cui il miglior film e la miglior regia.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 08:24:00 GMT)

Oscar 2018 - La forma dell'acqua miglior film - a Del Toro il premio per la regia. Statuetta a Guadagnino per la sceneggiatura non originale : Era l'Oscar in cui l'Italia e tutto il cast di «Chiamami col tuo nome» sperava: James Ivory vince la sua prima Statuetta a 90 anni grazie all'adattamento del romanzo di...

Oscar 2018 - l’emozione e la gioia di Guillermo Del Toro : «Io sono un immigrato» : La notte degli Oscar 2018 è stata la notte di Guillermo Del Toro, oltre che del suo La forma dell’acqua. Il regista ha portato a casa la statuetta come miglior regia (e altri tre premi «pesanti»: miglior film, migliore scenografia e quello per la migliore colonna sonora). Ed è salito sul palco visibilmente emozionato. Guillermo, nato nell’ottobre del 1964 a Guadalajara, Messico, è un’anima sensibile. Ama il cinema, la pittura, ...

Oscar 2018 - chi ha vinto : tutti i premi. Miglior film e regia a La forma dell'acqua. Italia - piccola soddisfazione : Notte degli Oscar, tutti i premi. Durante la cerimonia della 90esima edizione dei premi più famosi del cinema - che si è tenuta al Dolby Theatre di Los Angeles - il riconoscimento per...

Oscar 2018 : la «prima volta» di Gary Oldman : Vista la sua incredibile trasformazione in Winston Churchill ne L’ora più buia (resa ancora più epica dall’ormai celebre balletto sul set, divenuto virale su Youtube), il premio Oscar 2018 come migliore attore protagonista non poteva che andare che a lui: Gary Oldman. https://wwww.youtube.com/watch?v=eg0O8CVGySo A quasi 60 anni (li compirà il prossimo 21 marzo), dopo una lunga ed eclettica carriera – è stato, fra teatro e ...

Oscar 2018 - chi ha vinto : miglior film e regia a La forma dell'acqua. Italia - piccola soddisfazione : Notte degli Oscar , tutti i premi . Durante la cerimonia della 90esima edizione dei premi più famosi del cinema - che si è tenuta al Dolby Theatre di Los Angeles - il riconoscimento per miglior film e ...

Oscar 2018 : La Forma dell'Acqua è il miglior film - tutti i vincitori! : ... " I, Tonya , Margot Robbie, " The Post , Meryl Streep, " La Forma dell'Acqua , Sally Hawkins, " Lady Bird , Saoirse Ronan, miglior Attore non Protagonista " tutti i soldi del mondo , Christopher ...

Oscar 2018 - ecco tutti i vincitori dei premi : Com’era da aspettarsi, l’edizione degli Oscar andata in onda questa notte negli Stati Uniti, la 90sima, si è sviluppata da una parte celebrando l’importante anniversario con numerosi montaggi di pellicole di culto e dall’altra facendo proprio il clima politico che imperversa in questi mesi a Hollywood, fra le politiche reazionarie di Trump e i movimenti femministi post-Weinstein. Le battute agrodolci del conduttore (per ...

Oscar 2018/ Tra red carpet e premi vince il desiderio di riconciliazione con gli spettatori : La notte degli OSCAR 2018 è stata un po' diversa dal solito: ha avuto il sapore di un inconsapevole desiderio di riconciliazione con gli spettatori, spiega RIRO MANISCALCO(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 07:34:00 GMT)OSCAR/ Hollywood cavalca gli eventi solo per i dollari, la prova nei premi del 1968, di G. ForestiQUELLO CHE NON SO DI LEI/ Il film incompiuto che vive nella testa dello spettatore