Oscar 2018 | rubata la statuetta alla migliore attrice protagonista Frances McDormand

La forma dell'acqua e Chiamami col tuo nome/ Oscar 2018 : miglior film e Sceneggiatura non originale : Oscar 2018, La forma dell'acqua, Chiamami col tuo nome: il film di Guillermo Del Toro premiato come miglior film, una statuetta per il film di Luca Guadagnino. (Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:59:00 GMT)

Oscar 2018 - Film Vincitori/ Frances McDormand - rubata la sua statuetta : premio ritrovato e ladro arrestato : Notte degli Oscar 2018, i Film Vincitori nella grande notte del 4 marzo 2018 a Los Angeles: le candidature alla statuetta, i premi. Guadagnino miglior Film?(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:39:00 GMT)

Vanity Fair Oscar Party 2018 - la festa più attesa : Margot Robbie non ha vinto. Malgrado questo, ha trovato almeno un paio di motivi per festeggiare. L’attrice australiana, candidata come miglior attrice per I, Tonya, finita la cerimonia al Dolby Theatre ha raggiunto colleghi e amici al Wallis Annenberg Center di Beverly Hills, Los Angeles. Per il Party post Oscar d’eccezione, quello organizzato da Vanity Fair America. Padrona di casa, quest’anno, la nuova direttrice della ...

Oscar 2018 : risultati e commenti : I siparietti e gli spettacoli sono stati ridotti al minimo e quando ci sono stati non erano neppure così divertenti o incisivi. Persino un momento come l' In Memoriam sembra essere stato tagliato con ...

Chiara Ferragni rinuncia agli Oscar 2018 e il Red Carpet/ Il tifo per Luca Guadagnino - “Chiamami col tuo nome” : Chiara Ferragni rinuncia Oscar 2018 e al red Carpet: Foto, ecco l'abito che avrebbe indossato l'influencer che ha seguito la serata a casa sul divano insieme al piccolo Leone.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:21:00 GMT)

Oscar 2018 - rubata e ritrovata la statuetta della miglior attrice : Conquistato e già rubato. L' Oscar per la migliore attrice a Frances McDormand era stato rubato nella notte, prelevato da un tavolo del Governor's Ball dove, come da tradizione per i vincitori, la ...

Oscar 2018 - tutti i look delle star sul red carpet : Trionfano i colori sul red carpet della notte degli Oscar 2018 , dove le star hanno detto addio al nero, preferendo look accesi e vivaci. Dopo le limitazioni nel dresscode imposte dai movimenti Time's ...

Oscar 2018 - Film Vincitori/ Il discorso di Frances McDormand infiamma la platea - ecco cosa ha detto : Notte degli Oscar 2018, i Film Vincitori nella grande notte del 4 marzo 2018 a Los Angeles: le candidature alla statuetta, i premi. Guadagnino miglior Film?(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 18:15:00 GMT)

#Oscars2018 I tre atti del 4 marzo : La favola gotica e politica del messicano Guillermo Del Toro non era il film migliore del lotto, ma evidentemente dice le cose giuste nel modo giusto. E riguarda tutti noi. L'elenco completo dei ...

I Pirati danno l’Oscar alla Miglior location 2018 : vincono i grattacieli di ‘The Post’ : 1/4 ...

Oscar 2018 - Perché Jennifer Garner ha questa espressione terrorizzata? : Durante la notte degli Academy Awards l'attenzione non è mai rivolta solo a ciò che accade sul palco e anche nella 90esima edizione una serie di scene dalla platea non sono passate inosservate sui social. Tra tutte, a vincere l'Oscar per il miglior meme, quest'anno è senza dubbio Jennifer Garner. L'attrice stava applaudendo insieme agli altri in sala alla presentazione della performance di Eddie Wedder, quando ...

Oscar 2018 - elenco completo dei vincitori : La cerimonia della consegna degli Oscar è stata celebrata nella notte tra il quattro ed il cinque marzo; scoprite assieme a noi tutti i vincitori della novantesima edizione degli Academy Awards.

Oscar 2018 - Film Vincitori/ "Chiamami col tuo nome" - il discorso di Ivory dopo aver ritirato il premio : Notte degli Oscar 2018, i Film Vincitori nella grande notte del 4 marzo 2018 a Los Angeles: le candidature alla statuetta, i premi. Guadagnino miglior Film?(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 15:30:00 GMT)

Oscar 2018 : alle 15.00 commentiamo i risultati in diretta streaming! : Si sono conclusi da pochissimo gli Oscar 2018 con un'edizione che ha visto trionfare La forma dell'acqua - The Shape of Water di Guillermo del Toro come Miglior Film . Molti di voi hanno seguito con ...