Oscar 2018 | le «coppie» che ci sono piaciute di più

Dagli Oscar 2018 alle passerelle di moda : ecco perché il 'neo-femminile' sarà la prossima tendenza : Dopo il bianco e nero scelto dalle dive per supportare il movimento #Metoo, il cinema di Hollywood e il mondo inero riscoprono il colore della femminilità. È un tecnicolor di libertà, ingiudicabile, ...

Da Frozen a Coco - Remember Me è la Miglior Canzone Originale agli Oscar 2018 (video) : i premi musicali : Nell'edizione che ha visto il trionfo assoluto de La forma dell'acqua, Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez sono riusciti a strappare la statuetta per la Migliore Canzone Originale agli Oscar 2018 con la loro traccia Remember Me per il film Coco. Gli Academy Awards hanno premiato il brano colonna sonora della pellicola diretta da Lee Unkrich e co-diretta da Adrian Molina, che a sua volta ha vinto l'Oscar come Miglior film d'animazione. Si ...

Vanity Fair Oscar Party 2018 - chi ha vestito chi : Dopo i dark look degli ultimi mesi, portati fieramente sul red carpet per denunciare gli abusi verso le donne nel mondo dello spettacolo, il cinema si apre verso orizzonti più ottimisti e pieni di speranza. A partire proprio dalle mise delle celebrity. Come abbiamo visto sul tappeto rosso della cerimonia degli Oscar, in cui il colore ha fatto da protagonista, e durante il consueto e ultra glamour after Party di Vanity Fair. LEGGI ANCHEOscar ...

Gli Oscar 2018 in tre minuti : Restare svegli per le quattro ore degli Oscar non è cosa facile. Se vi siete assopiti, se avete visto solo l’inizio, o se neanche ci avete provato, abbiamo raccolto in tre minuti i momenti più significativi della novantesima edizione degli The post Gli Oscar 2018 in tre minuti appeared first on Il Post.

Oscar 2018 - tutti i premi. Miglior film e regia a La forma dell'acqua. Italia - piccola soddisfazione : Notte degli Oscar, tutti i premi. Il Miglior film è La forma dell'acqua di Guillermo del Toro, piccola soddisfazione per l'Italia con Luca Guadagnino: il suo Chiamami col tuo nome...

Oscar 2018 : le foto più belle : Prima e durante la cerimonia si sono viste le immancabili e memorabili immagini di baci, abbracci e lacrime, da Frances McDormand a Margot Robbie The post Oscar 2018: le foto più belle appeared first on Il Post.

Oscar 2018 : tutti i vincitori - Chiamami col tuo nome è Miglior sceneggiatura non originale : ... Missouri Willem Dafoe - Un sogno chiamato Florida Woody Harrelson - Tre manifesti a Ebbing, Missouri Richard Jenkins - The Shape of Water Christopher Plummer - tutti i soldi del mondo Miglior ...

Oscar 2018 - trionfa Kobe Bryant. Miglior film "La forma dell'acqua" : Mentre saliva le scale del palcoscenico del Kodak Theater, Kobe Bryant si è commosso. Spontaneo, nonostante si trovasse in un mondo per lui totalmente nuovo. Lui, star del basket per tutta una vita, ora ha acceso di colpo la sua stella anche qui a Hollywood. La lettera con cui annunciava il suo ritiro, che iniziava ...

La lista di tutti i vincitori degli Oscar 2018 : Nella 90esima edizione dei premi, "La forma dell'acqua" di Guillermo del Toro ha vinto l'Oscar per il Miglior film The post La lista di tutti i vincitori degli Oscar 2018 appeared first on Il Post.

Oscar 2018 : Jennifer Lawrence è sempre Jennifer Lawrence (e ci piace per questo) : Ci sono quelle che studiano ogni mossa da seguire su un red carpet elegante e nel corso di una serata formale, e poi c’è Jennifer Lawrence. L’attrice, 27 anni, è ormai nota per l’esuberanza e per l’essere al di fuori di ogni regola o etichetta. Così da un paio di anni a questa parte spetta a lei onorare la notte degli Oscar con un siparietto insolito. LEGGI ANCHEJennifer Lawrence troppo svestita a Londra? «Una mia ...

Oscar 2018 - il doppio trionfo di Guillermo del Toro con La forma dell’acqua : Poche sorprese agli Oscar 2018 che, a differenza degli anni precedenti, avevano destato poche perplessità con le nomination e ancora più certezze con i pronostici, che si sono rivelati azzeccati. La 90° cerimonia dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha premiato il meglio del cinema del 2017, stabilendo che al top c’è La forma dell’acqua, ultima fatica di Guillermo del Toro, che aveva raccolto la bellezza di tredici ...

Oscar 2018 : la lista di tutti i vincitori : "La forma dell'acqua" – che aveva 13 candidature – ha vinto quattro premi, tra cui quello per il Miglior film The post Oscar 2018: la lista di tutti i vincitori appeared first on Il Post.

Oscar 2018 - "La forma dell'acqua" Gugliemo Del Toro/ Il trionfatore della serata si aggiudica quattro premi : La forma dell'acqua è il trionfatore degli Oscar 2018: il film di Guglielmo Del Toro si aggiudica quattro statuette tra cui il miglior film e la miglior regia.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 08:24:00 GMT)

Oscar 2018 - La forma dell'acqua miglior film - a Del Toro il premio per la regia. Statuetta a Guadagnino per la sceneggiatura non originale : Era l'Oscar in cui l'Italia e tutto il cast di «Chiamami col tuo nome» sperava: James Ivory vince la sua prima Statuetta a 90 anni grazie all'adattamento del romanzo di...