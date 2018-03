Opel Insignia GSI | sensazioni forti

Opel Insignia - Ambizioni da GT - ma si chiama GSi : Una sigla storica per la Opel, già passata di generazione in generazione a vari modelli (la prima fu la Kadett, rivale storica della Golf GTI) e oggi appuntata anche sulla Insignia berlina e station wagon o, meglio, Grand Sport e Sports Tourer. Base ottima per sviluppare un insieme di qualità stradali di livello. Due motori: benzina da 260 CV e biturbodiesel da 210 CV. Per amatori. Visto il rapido declino delle classiche berline a favore delle ...