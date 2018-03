huffingtonpost

: Oncologia polmonare: comunicazione e cura - thexeon : Oncologia polmonare: comunicazione e cura -

(Di lunedì 5 marzo 2018) Questo post è adi Maria Rita Migliorino, Direttore del Centro diAzienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini RomaQuesti ultimi anni sono stati caratterizzati dall'arrivo di importanti novità scientifiche nell'ambito dell'. In particolare, per quello che riguarda il tumorea piccole cellule, il NSCLC (Non Small Cell Lung Cancer), la quantità di dati scientifici pubblicati e le nuove opzioni terapeutiche sono tali da rendere necessario riflettere sulle modalità di approccio ai pazienti affetti da questo tipo di tumore.La possibilità di intraprendere trattamenti sempre più "ritagliati" sul paziente, terapie mirate con farmaci cosiddetti "Target" e l'avvento della Immunoterapia, ha reso sempre più necessario il coinvolgimento del paziente e dei suoi familiari nel percorso diagnostico e ...