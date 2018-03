Obiettivo fallito | Noi con l' Italia elegge solo i capi

ilgiornale

(Di lunedì 5 marzo 2018) Pier Francesco BorgiaRoma Si sono ritrovati nella sede che avevano inaugurato due mesi fa. In pieno centro. Non lontano da quella piazza del Gesù dove aveva sede la vecchia Democrazia Cristiana. Volti tirati per la stanchezza. Fitto è arrivato soltanto in serata dalla Puglia. Cesa ha fatto capolino. E così Luciano Ciocchetti, lo sfidante di Gentiloni al collegio Roma 1. Il risultato di Noi con l', la cosiddetta quarta gamba della coalizione non è di quelli che strappano sorrisi spontanei. La soglia di sbarramento non è stata raggiunta (l'ultima proiezioni notturna li davano al 1,5%). Il raggruppamento di formazioni sotto la sigla Noi con l'ci ha sperato fino alla fine. L'era sì quello di superare il 3%, ma soprattutto di aiutare Forzaa bilanciare il centro-destra sul lato della moderazione. Perché questa campagna elettorale è stata ...