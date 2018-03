Nuovo sbarco fantasma nell’agrigentino

La rivoluzione di Rai Radio 1 : un Nuovo studio e un giornale radio "su misura" in attesa dello sbarco sul digitale : Un nuovo studio per la radiovisione. Torna in onda, completamente rinnovato, il G1A, lo studio principale di Rai radio 1 del Centro di produzione di Saxa Rubra, a Roma. Un luogo fisico in cui gli ...