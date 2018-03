Nordcorea | delegazione Seul porta lettera presidente Moon per Kim

La diplomazia delle cheerleader. Delegazione Nordcorea na a Pyeonchang - arriverà anche la sorella di Kim : Sono 229 le cheerleader nordcoreane che sono arrivate in Corea del Sud per sostenere gli atleti del Nord ai Giochi Olimpici di PyeongChang. Le giovani fanno parte di una Delegazione di oltre 280 nordcoreani, tra atleti, funzionari e artisti che grazie alla 'tregua olimpica' hanno attraversato la zona militarizzata, che divide la penisola coreana.Le cheerleader, vestite con un mantello rosso, avevano la stessa divisa degli artisti arrivati ieri. ...

Olimpiadi - delegazione Nordcorea a Seul : 9.58 La delegazione Nordcoreana è arrivata oggi a Seul per ispezionare i siti e preparare manifestazioni culturali a margine dei Giochi olimpici invernali, che si terranno a febbraio in Corea del Sud. Si tratta della prima visita di responsabili della Corea del Nord in Corea del Sud in quattro anni.Le tv sudcoreane mostrano le immagini di un gruppo di 7 persone guidato da Hyon Song-Wol,leader di un complesso pop femminile molto popolare in ...