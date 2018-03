“Non potrai mai avere figli” A 27 anni una sentenza drammatica A causa di una patologia

caffeinamagazine

: @Martolilla96 Un consiglio: Silenzia chi ti rovina l'esperienza del fandom. Non se ne accorgerà, in futuro potrai r… - myrosycandy : @Martolilla96 Un consiglio: Silenzia chi ti rovina l'esperienza del fandom. Non se ne accorgerà, in futuro potrai r… - absolutely_elle : RT @angelomaria0: non ti potrai mai completamente dimenticare di chi almeno per una volta ha toccato con la propria mano la tua vita...… - emmygrams2 : RT @angelomaria0: non ti potrai mai completamente dimenticare di chi almeno per una volta ha toccato con la propria mano la tua vita...… -

(Di lunedì 5 marzo 2018) Non le avevano dato nessuna speranza: “Nonmaifigli”. Con questa terribilei medici avevano chiuso il caso di Thessy Kouzoukas, una ragazza di brisbane in Australia che all’epoca aveva appena 27. La ragazza aveva parlato della suache è diffusa e che dà sintomi ben precisi che però lei aveva sottovalutato fino ad arrivare a questo risultato che aveva afflitto una ragazza con il desiderio di costruir una famiglia. La giovane donna nel suo paese è molto nota, è infatti una stilista di successo ed è co-proprietaria del brand Sabo Skirt. PerThessy ha sofferto di una terribile forma di endometriosi. Adellala sua pancia si gonfiava moltissimo e i suoi dolori erano molto forti. Per curarsi prendeva farmaci fortissimi, ma la situazione non migliorava, ma un po’ per la vita intensa, un po’ per ...